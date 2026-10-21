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Горещо време очаква пилотите в Остин

  • 21 окт 2026 | 11:43
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След като последните два уикенда във Формула 1 бяха засегнати от проливни дъждове в Югоизточна Азия, сега пилотите и отборите се насочват към Остин, Тексас, където ги очаква слънчево и горещо време.

Според последните прогнози на синоптиците преди уикенда за Гран При на САЩ, в нито един от трите състезателни дена не се очаква на „Пистата на Америките“ да вали. В петък и събота очакванията са за ясно небе и температури, достигащи 29 градуса по Целзий. В неделя, когато е и състезанието, трябва да се заоблачи, което ще понижи температурите до 27 градуса, но шансовете за дъжд остават минимални от едва 10% в хода на целия ден.

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По традиция в Остин вятърът оказва изключително голямо влияние върху поведението на колите, а този уикенд също се очакват сравнително силни пориви на вятъра. Единственото позитивно в случая е, че и в трите дни вятърът трябва да идва от североизток и да бъде със сравнително еднаква сила, което ще улесни поне малко отборите в търсенето на оптималните настройки. Отделно за първи път от 2022 година насам в Остин няма да има спринтова надпревара, което ще даде на екипите повече време за прецизирането на настройките на автомобилите им.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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