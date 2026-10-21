Горещо време очаква пилотите в Остин

След като последните два уикенда във Формула 1 бяха засегнати от проливни дъждове в Югоизточна Азия, сега пилотите и отборите се насочват към Остин, Тексас, където ги очаква слънчево и горещо време.
Според последните прогнози на синоптиците преди уикенда за Гран При на САЩ, в нито един от трите състезателни дена не се очаква на „Пистата на Америките“ да вали. В петък и събота очакванията са за ясно небе и температури, достигащи 29 градуса по Целзий. В неделя, когато е и състезанието, трябва да се заоблачи, което ще понижи температурите до 27 градуса, но шансовете за дъжд остават минимални от едва 10% в хода на целия ден.
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По традиция в Остин вятърът оказва изключително голямо влияние върху поведението на колите, а този уикенд също се очакват сравнително силни пориви на вятъра. Единственото позитивно в случая е, че и в трите дни вятърът трябва да идва от североизток и да бъде със сравнително еднаква сила, което ще улесни поне малко отборите в търсенето на оптималните настройки. Отделно за първи път от 2022 година насам в Остин няма да има спринтова надпревара, което ще даде на екипите повече време за прецизирането на настройките на автомобилите им.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages