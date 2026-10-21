ФИА очаква сезонът във Формула 1 да завърши по план в Близкия изток

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем изрази пълна увереност, че финалните стартове от календара на Формула 1 в Катар и Абу Даби ще се състоят по график, въпреки повишеното геополитическо напрежение в Близкия изток.

Военният конфликт в региона по-рано през годината вече принуди организаторите да отменят надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия, като бахрейнският старт бе преместен в Малайзия. Обстановката допълнително се усложнява от продължаващите нападения срещу танкери в Ормузкия проток, довели до сериозен спад в износа на суров петрол.

Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план

В същото време напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хути ескалира след ракетна атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при която загинаха 13 души. Въпреки че аеропортът вече възобнови полетите с ограничен капацитет, а Обединеното кралство пое ангажимент да осигури изтребители в защита на кралството, близостта на Катар и Обединените арабски емирства до конфликтните зони породи сериозни въпросителни около финала на сезона.

Преди няколко седмици главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали увери, че провеждането на стартовете в Близкия изток остава основен план за шампионата, като при нова ескалация финалът може да бъде пренасочен към италианската писта „Имола“. През последните седмици обаче спекулациите за евентуална отмяна значително намаляха, а оптимизмът се подсилва и от факта, че отборите в MotoGP вече получиха уверение за провеждането на отложеното състезание в Катар през ноември.

Отборите от MotoGP са били уведомени, че Гран При на Катар ще се проведе по план

В изказване пред медии Бин Сулайем подчерта, че се чувства напълно спокоен за сигурността на събитията, изтъквайки като аргумент факта, че собственото му семейство продължава да живее в Емирствата.

„Всичко е наред. Децата ми са там — мислите ли, че щях да ги оставя, ако имаше реална опасност? Трябва да подхождаме разумно. Това, което се представя в медиите и по телевизията, често се различава от реалността на място. Не мога да гадая бъдещето, но към днешна дата мога да потвърдя, че няма непосредствена заплаха и двете състезания ще се проведат“, сподели ръководителят на федерацията.



„ФИА е подготвена за всякакъв сценарий. Ако се стигне до административни забрани за пътуване, ние разполагаме с резервни екипи от състезателни директори и стюарди. В същото време се ръководим от здравия разум — никога не бихме изложили на риск служителите, пилотите или официалните лица“, категоричен бе президентът на ФИА.

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Снимки: Gettyimages