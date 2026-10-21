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ФИА очаква сезонът във Формула 1 да завърши по план в Близкия изток

  • 21 окт 2026 | 10:12
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Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем изрази пълна увереност, че финалните стартове от календара на Формула 1 в Катар и Абу Даби ще се състоят по график, въпреки повишеното геополитическо напрежение в Близкия изток.

Военният конфликт в региона по-рано през годината вече принуди организаторите да отменят надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия, като бахрейнският старт бе преместен в Малайзия. Обстановката допълнително се усложнява от продължаващите нападения срещу танкери в Ормузкия проток, довели до сериозен спад в износа на суров петрол.

Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план
Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план

В същото време напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хути ескалира след ракетна атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при която загинаха 13 души. Въпреки че аеропортът вече възобнови полетите с ограничен капацитет, а Обединеното кралство пое ангажимент да осигури изтребители в защита на кралството, близостта на Катар и Обединените арабски емирства до конфликтните зони породи сериозни въпросителни около финала на сезона.

Преди няколко седмици главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали увери, че провеждането на стартовете в Близкия изток остава основен план за шампионата, като при нова ескалация финалът може да бъде пренасочен към италианската писта „Имола“. През последните седмици обаче спекулациите за евентуална отмяна значително намаляха, а оптимизмът се подсилва и от факта, че отборите в MotoGP вече получиха уверение за провеждането на отложеното състезание в Катар през ноември.

Отборите от MotoGP са били уведомени, че Гран При на Катар ще се проведе по план
Отборите от MotoGP са били уведомени, че Гран При на Катар ще се проведе по план

В изказване пред медии Бин Сулайем подчерта, че се чувства напълно спокоен за сигурността на събитията, изтъквайки като аргумент факта, че собственото му семейство продължава да живее в Емирствата.

„Всичко е наред. Децата ми са там — мислите ли, че щях да ги оставя, ако имаше реална опасност? Трябва да подхождаме разумно. Това, което се представя в медиите и по телевизията, често се различава от реалността на място. Не мога да гадая бъдещето, но към днешна дата мога да потвърдя, че няма непосредствена заплаха и двете състезания ще се проведат“, сподели ръководителят на федерацията.

„ФИА е подготвена за всякакъв сценарий. Ако се стигне до административни забрани за пътуване, ние разполагаме с резервни екипи от състезателни директори и стюарди. В същото време се ръководим от здравия разум — никога не бихме изложили на риск служителите, пилотите или официалните лица“, категоричен бе президентът на ФИА.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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