Скъсените състезания във Формула 1 ще са само временна мярка

След като в края на септември Формула 1 обяви, че състезанията през 2027 година ще бъдат по-къси, вчера стана ясно, че тази мярка ще е само временна, както се и очакваше.

Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

Заради промените в правилата за мощността и предвидената по-голяма консумация на гориво, отборите и ФИА се разбраха догодина надпреварите да бъдат с дължина от 290, а не стандартните 305 километра. Идеята зад тази промяна е намаляване на разходите, тъй като тя ще позволи на част от отборите да използват тазгодишните си шасита и догодина и съответно няма да могат да увеличат обема на резервоарите си.

ФИА и отборите се разбраха за промените в правилата за 2027 и 2028

От 2028 година обаче, когато са предвидени допълнителни промени в разпределението на мощността, състезанията ще се върнат към стандартната си дължина от 305 километра. Единственото изключение ще продължи да бъде надпреварата за Гран При на Монако, която ще запази традиционната си по-къса дистанция от 260 километра.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages