Антонели е на път да направи на пух и прах рекорда на Фетел от 2010 година

Андреа Кими Антонели ще може да си гарантира световната титла във Формула 1 още след надпреварата за Гран При на САЩ тази неделя. Ако италианецът стори това, той ще стане най-младият шампион в историята на спорта, разбивайки на пух и прах настоящия рекорд.

Трите неща, които трябва да се случат, за да стане Антонели шампион в Остин

Той е притежание на Себастиан Фетел, който през 2010 година стана шампион на 23 години и 134 дена. За сравнение тази неделя Антонели ще бъде на 20 години и 61 дена, което означава, че той би подобрил рекорда на Фетел с повече от три години.

Всъщност, дори и Антонели да спечели титлата в последното състезание за сезона, което трябва да се проведе в Абу Даби на 6 декември, той пак ще бъде с повече от три години по-млад спрямо Фетел. На 6 декември роденият на 25 август 2006 година пилот на Мерцедес ще бъде на 20 години и 103 дена или иначе казано с точно три години и 31 дена по-млад от Фетел.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: AI