Спалети за обстановката в Ювентус, думите на Бремер и едно важно тактическо решение

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди предстоящия двубой срещу френския Рен от третия ден на основната фаза на Лига Европа. Наставникът на торинския гранд призна, че тимът не се намира на желаната позиция, но увери, че атмосферата в съблекалнята е отлична и футболистите са напълно мотивирани.

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Спалети коментира създалото се напрежение около изказванията на защитника Бремер, подчертавайки, че темата е напълно изчерпана вътре в отбора. „Бремер говори с колегите си и обясни казаното. Съотборниците му го приеха напълно, тъй като колективът е сплотен и отношенията между играчите са отлични. За мен ситуацията беше абсолютно изяснена още в неделя вечерта“, обясни италианският специалист.

Juventus coach Luciano Spalletti confirms that both Randal Kolo Muani and Nick Woltemade will start up front against Rennes tomorrow, while the players had a dressing room meeting where they spoke ‘at length’ after a 3-0 loss against Lazio. https://t.co/KviWogpPju — Football Italia (@footballitalia) October 21, 2026

Наставникът на Ювентус предупреди, че предстоящият съперник крие сериозни рискове и изисква максимална концентрация от първата минута. „Рен е състав, който се възползва отлично от свободните пространства и разполага с изключителна физическа мощ. Имат бързи футболисти в предни позиции, както и водещия реализатор Льопол, който доказва високата си класа. В момента са 6-и в първенството си, но само на точка от лидерската позиция. Те играят с голям ентусиазъм и този мач ще бъде истински тест за нашата зрялост. Трябва да наложим волята си с правилната нагласа“, сподели Спалети.

Треньорът обяви и ключово тактическо решение за офанзивната линия на тима: „Дали Коло Муани и Волтемаде ще започнат титуляри? Да, утре ще играят заедно."

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Спалети разкри също, че по време на последните разговори с отбора футболистите са демонстрирали огромна самокритичност и желание за прогрес: „По време на разбора дадох думата на момчетата, за да им помогна да не свалят гарда. За пореден път се уверих в тяхната честност и професионализъм. Всички показаха готовност да вложат повече енергия и детайли в играта си, за да достигнем максималния си потенциал. В нашата професия сме зависими от крайните резултати. Сега изоставаме и знаем, че не отговаряме на очакванията, но трябва да останем хладнокръвни и да реагираме правилно на всяка ситуация на терена.“

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Снимки: Imago