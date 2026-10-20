Проблемът на Ювентус не е в треньора, категоричен е Буфон

Легендарният италиански вратар Джанлуиджи Буфон защити наставника на Ювентус Лучано Спалети и похвали работата на Дженаро Гатузо начело на Лацио. В интервю за „Гадзета дело Спорт“ бившият ръководител на делегацията на италианския национален отбор сподели възгледите си за кризата при „бианконерите“ и изрази категорична подкрепа за досегашните си колеги.

„Ако има надежда, тя се крие в това да се даде възможност на Спалети да доведе започнатото докрай. Когато смениш петима треньори за четири години, проблемът очевидно не се корени единствено и само в наставника“, заяви Буфон.

Световният шампион от 2006 г. оправда тежкото поражение на торинци с 0:3 от Лацио на собствен терен с натрупаната умора и множеството контузии:

„Този състав може и да не е най-силният в историята на Юве, но ако извадиш от строя Йълдъз, Локатели, Тюрам, Екатор, Милик и Грабара, това е еквивалентно на отсъствието на Канаваро, Буфон, Тоти, Неста и Пирло за Италия. Трябва да градиш наново, а ти липсват основни фигури. Спалети не търси извинения, но отборът игра само три дни след визитата във Виго и се прибра в Торино в пет часа сутринта. Лацио тичаше с двойно по-висока скорост. Дори Бремер, който е може би най-впечатляващият атлет в първенството, изостана сериозно от Баширу. По отношение на физическата подготовка Рино изпипва всеки детайл до съвършенство.“

Буфон коментира и критичните думи на Бремер след двубоя, като отбеляза, че подобни изказвания изискват първо самокритика: „За да отправиш такива остри забележки, първо трябва да си сигурен, че ти самият си дал абсолютно всичко от себе си на терена.“

Бившият страж не пести суперлативи за Гатузо и отново застана зад решението си да го предложи за селекционер на „скуадра адзура“ в труден момент:

„Препоръчах го за поста, защото знаех, че може мигновено да изгради силна връзка с играчите, да им предаде емпатия и чувство за принадлежност, абстрахирайки се от предразсъдъците и етикетите. Той имаше дванадесетгодишен опит на пейката и необходимия авторитет, за да изведе отбора от кризата на идентичност. В онзи момент беше идеалният избор. Ако някой е търсил фигура като Зидан – висок метър и деветдесет, гладко избръснат и говорещ с изискан език, то вероятно е имал съвсем различни очаквания.“

Буфон подчерта отличния възход на Лацио и направи паралел между Гатузо и легендарния Марчело Липи:

„Преди сезона прогнозите отреждаха на Лацио класиране между девето и единадесето място. Влизане в топ седем ще бъде голям успех, топ шест – изключителен, а класиране за Шампионската лига – истински подвиг. Отборът изглежда преобразен, играе със смелост, ясни идеи и огромна агресия. В начина, по който Рино управлява колектива и извлича максимума от всеки футболист, виждам почерка на Липи.“

Легендарният вратар защити Гатузо и за периода му начело на националния тим въпреки пропуснатото класиране за Световното първенство:

„При гостуване на Босна и Херцеговина, където в съвременния футбол шансовете винаги са равни, играхме осемдесет минути с човек по-малко, пропуснахме три чисти гола и бяхме ощетени при явна ситуация за червен картон срещу Палестра. Нима някой сериозно може да нарече това провал? Ако бяхме спечелили с 1:0, всички щяха да хвалят характера и защитата ни. След поражението с дузпи обаче веднага се заговори за катастрофа. Подобни крайни оценки са напълно неоснователни.“

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