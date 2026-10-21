Симоне Индзаги сред фаворитите за нов наставник на Ювентус

Бившият наставник на Интер и Лацио Симоне Индзаги е вариант за треньорския пост в Ювентус за следващия сезон 2027/2028, твърди италианският вестник Gazzetta dello Sport. Настоящият старши треньор Лучано Спалети вече е под напрежение, тъй като градът от Торино стартира неубедително кампанията - отборът спечели едва 11 точки в седем мача от Серия А, записвайки три победи, две равенства и две загуби.

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Ръководството и собствениците на клуба обаче не желаят да сменят специалиста по средата на сезона. Спалети има договор с клуба до 2028 година, но се очаква позицията на ръководството да се промени, ако резултатите не се подобрят през следващите месеци. В такъв случай Ювентус може да потърси временен треньор, като сред потенциалните варианти за такъв сценарий се спрягат имената на Стефано Пиоли и Антонио Конте.

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Ако Лучано Спалети завърши сезона, без да постигне минималната цел - класиране за Шампионската лига, Ювентус ще се насочи към друг тип наставник, а Симоне Индзаги, който в момента е начело на Ал Хилал, е сред основните кандидати. Италианецът, извел Интер до титлата в Серия А през сезон 2023/2024, е високо ценен заради опита си на най-високо ниво, способността си да развива футболисти и разбирането си за нуждите на клуба.

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Снимки: Gettyimages