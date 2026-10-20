Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Рефер от Премиър лийг ще свири на ЦСКА в Дания - трудно вади червени картони

  • 20 окт 2026 | 12:18
  • 884
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Съдията от Премиър лийг на Англия Робърт Джоунс ще ръководи срещата между Нордселанд и ЦСКА от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщи УЕФА. Помощници на 39-годишния арбитър от Мърсисайд ще бъдат Иън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия на мача във Фарум ще бъде Люис Смит. За системата за видео-арбитраж (ВАР) също ще отговарят англичани. ВАР съдия е Пол Хауърд, а негов помощник ще бъде Ник Хоптън.

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

През този сезон Робърт Джоунс е ръководил седем двубоя, като от тях четири са в Премиър лийг - Нотингам Форест - Лийдс (0:1), Нюкасъл - Борнемут (2:2), Манчестър Сити - Съндърланд (5:3) и Брайтън - Кристъл Палас (5:0). Любопитна подробност е, че от началото на кампанията Джоунс не е показал нито един червен картон и не е отсъдил нито една дузпа. Всъщност последният път, когато вдига червен картон, е през февруари 2025 г. в мача между Астън Вила и Ипсуич (1:1), когато гони с два жълти картона Аксел Туанзебе от тима на "трактористите".

Цварц няма да играе срещу Нордселанд
Цварц няма да играе срещу Нордселанд

Последният му директен червен картон пък е отпреди точно две години - на 19 октомври 2024 г. той вади от игра Уилям Салиба от Арсенал при поражението с 0:2 от Борнемут. Срещата между Нордселанд и ЦСКА е в четвъртък от 19:45 на стадион "Правото да мечтаеш" във Фарум.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Йордан Миленов: Здрав мач

Йордан Миленов: Здрав мач

  • 20 окт 2026 | 08:31
  • 563
  • 1
Илиян Станчев за гостуването в Шумен

Илиян Станчев за гостуването в Шумен

  • 20 окт 2026 | 08:29
  • 532
  • 0
Иван Станчев: Ще е интересно, дано да бием

Иван Станчев: Ще е интересно, дано да бием

  • 20 окт 2026 | 08:27
  • 530
  • 1
Геша: Да си свършим работата

Геша: Да си свършим работата

  • 20 окт 2026 | 08:25
  • 687
  • 2
Димитър Трендафилов: Никога не е лесно срещу лидера

Димитър Трендафилов: Никога не е лесно срещу лидера

  • 20 окт 2026 | 08:23
  • 582
  • 1
Симеон Митев за мача в Балчик

Симеон Митев за мача в Балчик

  • 20 окт 2026 | 08:20
  • 534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 2396
  • 9
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 261710
  • 77
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 7267
  • 2
Цварц няма да играе срещу Нордселанд

Цварц няма да играе срещу Нордселанд

  • 20 окт 2026 | 07:41
  • 13702
  • 27
Литовци застават на пътя на българския шампион

Литовци застават на пътя на българския шампион

  • 20 окт 2026 | 07:00
  • 5116
  • 3
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

  • 20 окт 2026 | 08:00
  • 2368
  • 1