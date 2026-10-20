Рефер от Премиър лийг ще свири на ЦСКА в Дания - трудно вади червени картони

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Съдията от Премиър лийг на Англия Робърт Джоунс ще ръководи срещата между Нордселанд и ЦСКА от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщи УЕФА. Помощници на 39-годишния арбитър от Мърсисайд ще бъдат Иън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия на мача във Фарум ще бъде Люис Смит. За системата за видео-арбитраж (ВАР) също ще отговарят англичани. ВАР съдия е Пол Хауърд, а негов помощник ще бъде Ник Хоптън.

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През този сезон Робърт Джоунс е ръководил седем двубоя, като от тях четири са в Премиър лийг - Нотингам Форест - Лийдс (0:1), Нюкасъл - Борнемут (2:2), Манчестър Сити - Съндърланд (5:3) и Брайтън - Кристъл Палас (5:0). Любопитна подробност е, че от началото на кампанията Джоунс не е показал нито един червен картон и не е отсъдил нито една дузпа. Всъщност последният път, когато вдига червен картон, е през февруари 2025 г. в мача между Астън Вила и Ипсуич (1:1), когато гони с два жълти картона Аксел Туанзебе от тима на "трактористите".

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Последният му директен червен картон пък е отпреди точно две години - на 19 октомври 2024 г. той вади от игра Уилям Салиба от Арсенал при поражението с 0:2 от Борнемут. Срещата между Нордселанд и ЦСКА е в четвъртък от 19:45 на стадион "Правото да мечтаеш" във Фарум.

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Снимки: Imago