Трима популярни бивши футболисти тръгват с ЦСКА за Дания

ЦСКА ще спази традицията и отново ще качи на самолета за мач от евротурнирите трима заслужили бивши футболисти на клуба. За двубоя срещу Нордселанд в четвъртък това ще са шампионите – Георги Георгиев-Гецата, Георги Антонов и Владимир Манчев.

При визитата на Дери Сити ЦСКА беше подкрепян от Ради Здравков, Марио Вълков и Красимир Горанов, в гостуването на Карабах - от Анатолий Нанков, Адалберт Зафиров и Светослав Петров, а за мача с ОФИ в Крит на самолета се качиха Методи Деянов, Галин Иванов и Антон Димитров.

ЦСКА излиза срещу Нордселанд в четвъртък от 19:45 часа българско време на стадион „Правото да мечтаеш“.

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