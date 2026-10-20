Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

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Бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев сподели очакванията си за предстоящия сблъсък между "червените" и Нордселанд в Лига на конференциите. Селекционер на младежкия национален отбор познава добре футбола в Дания, където през сезон 2006/2007 защитава цветовете на Рандерс. Янчев записва 30 мача и три гола в датското първенство, преди да се завърне в ЦСКА. В интервю за Sportal.bg легендарният капитан на армейците заяви, че тимът има всички шансове да си тръгне с точки от Дания, ако повтори представянето си срещу Монако.

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Според него ЦСКА е показал сериозно желание за игра и добра преса при новия наставник Маркус Гиздол, а разликата в индивидуалната класа на футболистите е попречила на отбора да постигне по-добър резултат срещу монегаските. Янчев обаче предупреди, че гостуването на Нордселанд няма да бъде лесно. Той познава отлично условията на стадион "Фарум Парк", където е играл два пъти срещу домакините с екипа на Рандерс.

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"Това е стадион с малък капацитет и изкуствена настилка. Много трудно се играе срещу Нордселанд там, защото отборът залага на силов футбол и на физиката", сподели Янчев. "Тук такива фаулове не се свирят като в България".

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Бившият капитан на ЦСКА си припомни и любопитна случка от първите си дни в Дания. Още на първата тренировка след трансфера си от българския клуб Янчев влязъл в единоборство със свой съотборник и паднал на земята. Реакцията на неговия тогавашен наставник в Рандерс Ларс Олсен била показателна за разликите във футболната култура между двете страни. "Ставай, тук такива фаулове не се свирят като в България", казал Олсен на Янчев, след като се приближил до него. По това време начело на Рандерс е Ларс Олсен - бивш капитан на националния отбор на Дания и европейски шампион с тима от 1992 г.

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Янчев разказа и за различното отношение на публиката към физическите единоборства. По думите му в Дания спечелените двубои за топката са високо ценени от зрителите и често предизвикват аплодисменти от трибуните. "В Дания физическите единоборства са на голяма почит. Когато футболист спечели такъв двубой, публиката го аплодира. В България сме свикнали аплодисментите да идват след голов пас или отбелязано попадение", сподели още Тошко.

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Предстоящото гостуване на ЦСКА ще изправи отбора пред сериозно изпитание, но опитът на бившия капитан на "червените" в датския футбол му дава основания да смята, че доброто представяне срещу Монако може да бъде основа за положителен резултат и срещу Нордселанд.

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