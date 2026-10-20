Бабангида: Левски може да победи Виктория

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Бившият нападател на Левски Емил Ангелов – Бабангида коментира победа на "сините" над Спартак Плевен с 2:0, която не дойде толкова леко, както се очакваше. Бившият нападател разкри своите очаквания и за предстоящата среща с Виктория Пилзен в Чехия.

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"Мисля, че тази победа срещу Спартак беше рутинна. Левски отново игра добре и бързо. Да, не влязоха достатъчно добре в двубоя, но след почивката показаха класата си и логично успяха да реализират два гола. Трябва да отчетем и това, че Спартак стоя също добре и имаше някои възможности, но Левски е просто по-класен отбор и затова спечели. Нормално е Спартак да скочи, те са корав отбор и се опитаха да се докажат срещу шампионите. Стана хубав празник. В Ловеч има много левскари, а от дълго време там не сме играли. Трибуните бяха пълни и отново се видя, че Левски е домакин навсякъде. Без значение от дестинацията и дали е в България, или в чужбина даден мач. Това е истинска лудост и съм винаги щастлив, когато играе Левски, а феновете са там. Те дават големи сили на отбора", заяви Бабангида пред "Мач Телеграф".

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"Сега предстои много важен двубой срещу Виктория Пилзен. Вярвам, че Левски може да вземе трите точки, въпреки че ще е трудно като гост. Трябва да продължат със силното представяне в Европа. Ключовото в този двубой ще е това да накарат Виктория да сбърка. Със сигурност Левски ще има шансове и трябва да ги използва. Ще се радвам да затвърдят доброто представяне. Сигурен съм, че Хулио Веласкес и неговите помощници добре са анализирали Пилзен и ще обяснят на играчите какво точно трябва да правят. Може би ще приемем играта в началото в нашата половина и след 15-ата минута да се опитаме да ги атакуваме по-остро. Надявам се Левски да успее да вземе победата в този двубой и вярвам, че имат силите да го сторят", каза още Ангелов.

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