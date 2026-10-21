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Български треньори на обучителен обмен в академията на Челси

  • 21 окт 2026 | 14:44
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Български треньори на обучителен обмен в академията на Челси

Група от 20 български футболни треньори посети базата на Челси в Кобъм за петдневно обучение, финансирано изцяло от самите участници. В групата се включиха български специалисти, работещи в България, Англия и САЩ, сред които клубни треньори и специалисти по индивидуална подготовка.

По време на визитата те наблюдаваха тренировъчния процес в детско-юношеската академия и женското направление на клуба. Комплексът разполага с 36 футболни терена, използвани от представителните отбори и различните формации на академиите.

Участниците се запознаха с методите за откриване, подбор и развитие на млади таланти. Силно впечатление им направиха прецизното планиране на заниманията, вниманието към детайла и взаимодействието между специалистите. За подготовката на футболистите се грижат треньори с различни функции, включително по индивидуално, кондиционно и атлетическо развитие, както и треньор на вратарите и анализатор.

В подготвителните възрасти децата работят в групи от по 4–6 играчи и преминават през различни тренировъчни станции. Акцентът е върху техническите умения, финтовете, завършващите удари, играта един срещу един и ситуациите в малки пространства. Паралелно се развиват балансът, координацията, мобилността и силата.

Българските треньори се включиха и в упражнение за изпълнение на дузпи. Те влязоха в ролята на противникова публика, създавайки психологически натиск върху младите футболисти, за да доближат условията до реална състезателна обстановка.

При наблюдението на отбора до 12 години специалистите се срещнаха с легендата на Арсенал Пол Мърсън. В разговор с него научиха, че синът му тренира в академията на Челси.

Български треньор мина обучение в Челси
Български треньор мина обучение в Челси

В последния ден участниците проследиха мачове на различни формации на лондонския клуб срещу връстниците им от Уест Хям и Милуол. Така те видяха как принципите от тренировките се прилагат в състезателна среда.

Посещението даде на българските специалисти възможност да почерпят опит от организацията и методиката на Челси, с акцент върху индивидуалния подход и последователното развитие на младите футболисти.

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