Колебливият Челси с коварно гостуване на Евертън

В събота, 17 октомври 2026 г., от 14:30 ч. българско време, Евертън приема Челси в един от най-интригуващите двубои от 7-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще се изиграе на стадион "Хил Дикинсън", а главен съдия на сблъсъка ще бъде опитният Пол Тиърни.

Воденият от Дейвид Мойс състав на Евертън прави много стабилен старт на сезона. Домакините заемат 5-о място във временното класиране с актив от 10 точки след 2 победи и 4 равенства от 6 изиграни мача, разполагайки с голова разлика 8:5. Мърсисайдци са сред малкото тимове в първенството, които все още нямат допусната загуба.

В последните си 5 мача във всички турнири Евертън записа равенство 2:2 като гост на Хъл Сити, победа с 1:0 срещу Ипсуич, успех с 1:0 над Уулвърхамптън за Карабао Къп и още две ремита — 0:0 с Тотнъм и 2:2 с Манчестър Юнайтед. Основна фигура в атака е Тиерно Бари с 3 попадения в първенството. Отборът се представя над очакванията до момента и има реален шанс с победа днес да атакува топ 4 във временното класиране.

Челси се намира непосредствено зад своя съперник — на 6-о място в подреждането, също с 10 точки (3 победи, 1 равенство и 2 поражения) и голова разлика 15:13. Момчетата на Чаби Алонсо се представят на приливи и отливи до момента. Те демонстрират изключителна ефективност в предни позиции, но продължават да изпитват затруднения в дефанзивен план и това им пречи да покажат по-стабилни резултати.

Преди паузата за националните отбори "сините" постигнаха убедителна победа с 5:1 у дома срещу Борнемут. Преди това обаче тимът претърпя поражение с 0:3 от Брентфорд и завърши 2:2 с Хъл Сити. Водещ реализатор за лондончани от началото на кампанията е Жоао Педро с 5 гола, а Морган Роджърс добави 4 попадения.

Историята на последните сблъсъци между двата тима на мърсисайдска земя е изцяло в полза на домакините. Евертън е спечелил 7 от последните си 9 домакински мача срещу Челси във Висшата лига. В миналогодишното си домакинство на стадион "Хил Дикинсън" през март 2026 г. Евертън се наложи категорично с 3:0.

Общата равносметка от последните 5 срещи между двата отбора включва 3 победи за Челси (2:0, 1:0 и 6:0 у дома), 1 победа за Евертън (3:0) и едно нулево равенство.

Един от най-впечатляващите статистически показатели е свързан с защитата на Челси — лондончани са допуснали гол в 22 поредни мача от Висшата лига, като поредицата им без "суха мрежа" започна още през януари. В същото време Евертън няма поражение в 8 последователни мача във всички турнири през настоящата кампания.

Участието на левия защитник Витали Миколенко е под въпрос за домакините от Евертън поради здравословни проблеми, но украинският национал е близо до завръщане в игра. Иначе Дейвид Мойс няма други сериозни кадрови проблеми преди мача.

При Челси проблемите са значително повече. Извън строя поради контузии са крилото Джейми Гитинс (глезен) и нападателят Емануел Емега (разтежение). Капитанът Рийс Джеймс също е под голям въпрос, след като получи травма в бедрото по време на тренировка.

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