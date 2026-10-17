Съставите на Евертън и Челси

Евертън приема Челси на “Хил Дикинсън Стейдиъм” в първи двубой от седмия кръг на Премиър лийг. Двата отбора са съседи във временното класиране, заемайки съответно пета и шеста позиция с актив от по 10 точки. “Карамелите” имат само една загуба в последните си девет домакинства срещу лондончани, а от началото на настоящата кампания не познават изобщо поражението. През миналия сезон Евертън победи с 3:0 Челси на свой терен.

Мерлин Рьол и Виталий Миколенко започват за Евертън за сметка на Майкъл Кийн и Бренън Джонсън. Първият изобщо не е в групата.

Чаби Алонсо е направил само една промяна в сравнение с мача с Борнемут. Йорел Хато заменя Пеп Чавария, който изобщо не е в групата за днешната среща. Рийс Джеймс отново е контузен, а с капитанската лента е Мойсес Кайседо.

The boys are in the building. 👋 #CFC | #EVECHE https://t.co/AArHOnDOy0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 17, 2026

Евертън: Пикфорд, Мейтланд-Найлс, Тарковски, Брантуейт, Миколенко, Гарнър, Армстронг, Дюсбъри-Хол, Рьол, Грийлиш, Бари

Челси: Мартинес, Ачеампонг, Лакроа, Колуил, Нето, Хендерсън, Кайседо, Хато, Палмър, Жоао Педро, Роджърс

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Снимки: Imago