Чаби Алонсо с оптимистични новини за Емилиано Мартинес

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо даде обнадеждаваща информация за състоянието на вратаря Емилиано Мартинес, който бе откаран в болница след тежък сблъсък по време на победата с 2:0 над Евертън в Премиър лийг. Аржентинският национал загуби съзнание след удар с бранителя на домакините Джарад Брантуейт и се нуждаеше от продължителна медицинска помощ на терена, преди да бъде изнесен на носилка с шина на врата.

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„Доколкото ми е известно, той напусна стадиона в съзнание. В момента е в болница, където му правят изследвания за всеки случай. Трябва да изчакаме, надявам се, че няма да е нещо сериозно, но засега трябва да изчакаме“, заяви Алонсо след срещата. Инцидентът помрачи успеха на лондончани, които записаха първата си суха мрежа в първенството от януари насам.

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Мартинес се сблъска с Брантуейт през второто полувреме, докато двамата се опитваха да достигнат топката след свободен удар. След продължителна намеса на медицинските екипи вратарят бе заменен от Майк Пендерс, за когото това бе дебют в Премиър лийг. Победата на Челси бе осигурена от Педро Нето, който отбеляза и двата гола – секунди след началото на второто полувреме и в заключителните минути.

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Снимки: Gettyimages