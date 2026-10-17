Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси

Чаби Алонсо с оптимистични новини за Емилиано Мартинес

  • 17 окт 2026 | 20:11
  • 104
  • 0

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо даде обнадеждаваща информация за състоянието на вратаря Емилиано Мартинес, който бе откаран в болница след тежък сблъсък по време на победата с 2:0 над Евертън в Премиър лийг. Аржентинският национал загуби съзнание след удар с бранителя на домакините Джарад Брантуейт и се нуждаеше от продължителна медицинска помощ на терена, преди да бъде изнесен на носилка с шина на врата.

Челси нанесе първа загуба на Евертън, Нето обра овациите, а молитвите са за Мартинес
Челси нанесе първа загуба на Евертън, Нето обра овациите, а молитвите са за Мартинес

„Доколкото ми е известно, той напусна стадиона в съзнание. В момента е в болница, където му правят изследвания за всеки случай. Трябва да изчакаме, надявам се, че няма да е нещо сериозно, но засега трябва да изчакаме“, заяви Алонсо след срещата. Инцидентът помрачи успеха на лондончани, които записаха първата си суха мрежа в първенството от януари насам.

Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък в мача между Челси и Евертън
Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък в мача между Челси и Евертън

Мартинес се сблъска с Брантуейт през второто полувреме, докато двамата се опитваха да достигнат топката след свободен удар. След продължителна намеса на медицинските екипи вратарят бе заменен от Майк Пендерс, за когото това бе дебют в Премиър лийг. Победата на Челси бе осигурена от Педро Нето, който отбеляза и двата гола – секунди след началото на второто полувреме и в заключителните минути.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 11922
  • 0
Френска легенда: Реал трябваше да пусне Винисиус през лятото

Френска легенда: Реал трябваше да пусне Винисиус през лятото

  • 17 окт 2026 | 15:49
  • 1509
  • 0
Гатузо: Наслаждавам се на футбола повече като треньор, отколкото като играч

Гатузо: Наслаждавам се на футбола повече като треньор, отколкото като играч

  • 17 окт 2026 | 15:40
  • 1411
  • 0
Прекратеният двубой от Ла Лига ще се доиграе пред празни трибуни

Прекратеният двубой от Ла Лига ще се доиграе пред празни трибуни

  • 17 окт 2026 | 15:34
  • 1330
  • 0
Синът на Уейн Рууни с още една крачка към първия отбор на Ман Юнайтед

Синът на Уейн Рууни с още една крачка към първия отбор на Ман Юнайтед

  • 17 окт 2026 | 15:22
  • 2162
  • 0
Президентът на Ла Лига: Подбира ли Реал Мадрид ТВ само ситуации, които подклаждат недоволство?

Президентът на Ла Лига: Подбира ли Реал Мадрид ТВ само ситуации, които подклаждат недоволство?

  • 17 окт 2026 | 14:45
  • 927
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 14211
  • 0
Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

  • 17 окт 2026 | 18:01
  • 9520
  • 0
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 32530
  • 0
Бетис 1:2 Барселона, не зачетоха втори гол на домакините

Бетис 1:2 Барселона, не зачетоха втори гол на домакините

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 4464
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 11922
  • 0
Нов УС и нов председател в БФ Борба

Нов УС и нов председател в БФ Борба

  • 17 окт 2026 | 16:17
  • 33727
  • 0