Реал Мадрид иска английските грандове да платят за провала на Суперлигата

На 11 февруари Реал Мадрид окончателно сложи край на участието си в проекта за Суперлигата. Не бяха изминали и пет години, откакто дванадесет водещи европейски клуба, оглавявани от мадридчани, обявиха създаването на турнир, който така и не видя бял свят. Останал без партньори, президентът Флорентино Перес сключи принципно споразумение с УЕФА и Европейските футболни клубове (ЕФК) за прекратяване на висящите юридически конфликти. От „Бернабеу“ представиха договореността като дипломатичен изход и възможност за модернизиране на футбола на континента, а не като капитулация.

Английското оттегляне и съдебните претенции

Успоредно с това възникна стремеж Суперлигата да донесе финансова полза, въпреки че мачове не се проведоха. След благоприятното решение на Съда на Европейския съюз от декември 2023 година, стратегията се пренесе изцяло на правния фронт. Според информация на „Атлетик“ Реал Мадрид настоява шестте клуба от английската Премиър лийг, които първоначално подкрепиха турнира, да поемат своя дял от първоначалните разходи, след като го напуснаха почти веднага под натиска на своите привърженици.

Въпросните разходи по стартирането на инициативата се оценяват на около 80 милиона евро — сума, която испанският клуб иска да бъде разпределена между съоснователите. До този момент разходите за популяризиране бяха поделяни основно между Реал Мадрид, Барселона и Ювентус.

Засегнатите тимове от Острова са представителите на така наречената „Голяма шесторка“: Арсенал, Челси, Ливърпул, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Впоследствие Атлетико Мадрид и италианските Милан и Интер също се отказаха. Най-дълго в проекта останаха Ювентус и Барселона, като каталунците обявиха оттеглянето си само четири дни преди Реал Мадрид да се откаже окончателно.

Милиардни искове и клаузи в договорите

Това не е единствената финансова претенция, предявена от испанския колос във връзка с проваленото начинание. През октомври 2025 година Реал Мадрид и промоутърската компания А22 заведоха иск за близо 4,5 милиарда евро срещу УЕФА, изтъквайки нанесените финансови щети в резултат на действията на централата за блокиране на надпреварата.

Според „Атлетик“ клубовете основатели са сключили акционерно споразумение за дружеството „Юръпиън Супер Лийг Къмпъни“, регистрирано в Испания. В него са заложени обвързващи клаузи, които сега мадридчани активират. Още през 2021 година Флорентино Перес подчерта: „Няма да губя време да обяснявам какво е обвързващ договор, но фактите са ясни — клубовете не могат просто да си тръгнат“.

Бъдещето на финансовия спор

Предстои да стане ясно дали британските клубове имат реално правно задължение да платят исканите суми. Тълкуването на ангажиментите за съвместна собственост и управление ще бъде ключово за изхода от казуса. Настоящата претенция съвпада и с назначението на Бернд Райхарт в Реал Мадрид. Бившият изпълнителен директор на А22 оглавява бизнес отдела на „белия балет“ и ще отговаря директно пред генералния директор Хосе Анхел Санчес.

Шестте английски клуба запазват мълчание по темата. Тяхната позиция остава, че всички ангажименти към проекта са приключили в мига, в който официално обявиха своето оттегляне.

По онова време от Реал Мадрид определиха споразумението като шанс за вътрешно преструктуриране на европейския футбол, след като години наред твърдяха, че Суперлигата ще послужи за катализатор на промените в турнирите на континента. Сега, след окончателното пропадане на проекта и докато официализирането на сделката все още се бави, испанският гранд настоява предишните му съюзници да поемат финансовата тежест за надпревара, в която така и не се изигра нито един мач.

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