Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София)

Български треньор мина обучение в Челси

  • 21 окт 2026 | 10:11
  • 421
  • 1
Български треньор мина обучение в Челси

Помощник треньорът на Национал 2014 Емил Ланджев, който работи и в отворената школа на клуба, премина обучение в Челси. Петдневната програма включи посещения на тренировки и мачове на юношески отбори на лондонския клуб, практически занимания със специалисти от школата на сините и разговори с тях.Сред темите бяха застъпени въпроси за подготовката на децата и грижата за израстването им в спорта.

"Възможността да се докосна до работата на една от големите футболни академии в Лондон е ценен опит. На място видях полезни съвети и практики за развитието на талантите", заяви Ланджев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8768
  • 24
Илиян Трифонов: Трябват ни точки

Илиян Трифонов: Трябват ни точки

  • 21 окт 2026 | 08:48
  • 541
  • 0
Николай Нинов за мача с дубъла на Спартак (Плевен)

Николай Нинов за мача с дубъла на Спартак (Плевен)

  • 21 окт 2026 | 08:46
  • 561
  • 0
Росен Крумов: Да си свършим работата

Росен Крумов: Да си свършим работата

  • 21 окт 2026 | 08:44
  • 435
  • 0
Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

  • 21 окт 2026 | 08:42
  • 528
  • 0
Контузии във ФК Ямбол

Контузии във ФК Ямбол

  • 21 окт 2026 | 08:27
  • 412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8768
  • 24
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 13740
  • 22
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 8043
  • 0
Интригуващ сблъсък на "Тича"

Интригуващ сблъсък на "Тича"

  • 21 окт 2026 | 08:00
  • 3693
  • 6
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 283603
  • 83
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 3831
  • 1