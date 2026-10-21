Български треньор мина обучение в Челси

Помощник треньорът на Национал 2014 Емил Ланджев, който работи и в отворената школа на клуба, премина обучение в Челси. Петдневната програма включи посещения на тренировки и мачове на юношески отбори на лондонския клуб, практически занимания със специалисти от школата на сините и разговори с тях.Сред темите бяха застъпени въпроси за подготовката на децата и грижата за израстването им в спорта.

"Възможността да се докосна до работата на една от големите футболни академии в Лондон е ценен опит. На място видях полезни съвети и практики за развитието на талантите", заяви Ланджев.

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