Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък в мача между Челси и Евертън

Вратарят Емилиано Мартинес напусна терена на носилка след изключително тревожен инцидент по време на двубоя между Челси и Евертън. След 60-ата минута на срещата аржентинският страж пострада сериозно след тежък сблъсък със защитника на „карамелите“ Джарад Брантуейт.

Неприятната ситуация се разви след центриране от левия фланг в наказателното поле, където Брантуейт и бившият страж на Астън Вила удариха главите си. Съотборниците на южноамериканеца от Челси незабавно започнаха да махат отчаяно за появата на лекарските екипи, а бранителят Ливай Колуил се хвана за главата от уплаха.

Двубоят бе прекъснат за повече от седем минути, докато медицинските лица оказваха помощ на двамата футболисти. Английският централен защитник успя да се изправи на крака, но титулярният вратар на лондончани понесе по-тежкия удар и се наложи да бъде изнесен на носилка.

Английските медии разпространиха информацията, че бившият играч на Астън Вила е транспортиран незабавно към болница за обстойни изследвания и лечение.

Мартинес бе в съзнание, докато напускаше игрището „Хил Дикинсън“. В очите му имаше сълзи. По време на инцидента „сините“ водеха с крехка преднина след гол на Педро Нето в началото на второто полувреме.

Emi Martínez had to be stretchered off after a head collision with Everton's Jarrad Branthwaite. https://t.co/hH4O60TJ1O — B/R Football (@brfootball) October 17, 2026

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Снимки: Gettyimages