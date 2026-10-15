Левски с важна информация за билетите за гостуването в Пилзен

От Левски разясниха как ще се процедира с билетите за гостуването на Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 22 октомври (четвъртък) от 22:00 часа на "Доосан Арена".

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Ето какво пишат от клуба:

"Левскари,

Утре, 16 октомври, от 10:00 часа на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки на билети за 3-тия кръг на основната фаза на UEFA Europa League 2026/27 срещу Виктория (Пилзен). Цената на билета за сектора, отреден за „сините“ привърженици на стадион „Доосан Арена“, е 13 евро.

Желаещите билети за срещата в Пилзен ще могат да се регистрират до 19:00 часа на 16 октомври, петък. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл и телефон.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет.

След 20:00 часа на 16.10 клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл с информация за процеса по закупуване на билет, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети".

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