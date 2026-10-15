Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Левски с важна информация за билетите за гостуването в Пилзен

  • 15 окт 2026 | 12:39
  • 178
  • 0
Левски с важна информация за билетите за гостуването в Пилзен

От Левски разясниха как ще се процедира с билетите за гостуването на Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 22 октомври (четвъртък) от 22:00 часа на "Доосан Арена".

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Ето какво пишат от клуба:

"Левскари,

Утре, 16 октомври, от 10:00 часа на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки на билети за 3-тия кръг на основната фаза на UEFA Europa League 2026/27 срещу Виктория (Пилзен). Цената на билета за сектора, отреден за „сините“ привърженици на стадион „Доосан Арена“, е 13 евро.

Желаещите билети за срещата в Пилзен ще могат да се регистрират до 19:00 часа на 16 октомври, петък. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл и телефон.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет.

След 20:00 часа на 16.10 клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл с информация за процеса по закупуване на билет, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – важни дербита от кръга

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – важни дербита от кръга

  • 15 окт 2026 | 10:00
  • 397
  • 0
Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

  • 15 окт 2026 | 09:53
  • 14763
  • 12
Томаш се приближава до Септември (Сф)

Томаш се приближава до Септември (Сф)

  • 15 окт 2026 | 09:35
  • 2314
  • 15
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – драматични срещи и ключови обрати

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – драматични срещи и ключови обрати

  • 15 окт 2026 | 09:30
  • 507
  • 0
Добра новина за Спартак (Варна) преди мача за Купата

Добра новина за Спартак (Варна) преди мача за Купата

  • 15 окт 2026 | 09:29
  • 600
  • 0
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – убедителни победи приковават вниманието

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – убедителни победи приковават вниманието

  • 15 окт 2026 | 09:00
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

  • 15 окт 2026 | 09:53
  • 14763
  • 12
Сблъсък от тежка категория!

Сблъсък от тежка категория!

  • 15 окт 2026 | 07:40
  • 14536
  • 48
Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

  • 15 окт 2026 | 07:15
  • 12156
  • 41
Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

  • 15 окт 2026 | 07:04
  • 6201
  • 2
Лигата на конференциите стартира ударно

Лигата на конференциите стартира ударно

  • 15 окт 2026 | 06:31
  • 3517
  • 0
"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

  • 15 окт 2026 | 10:20
  • 3688
  • 3