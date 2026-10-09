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Леброн Джеймс направи неофициален дебют за Филаделфия

  • 9 окт 2026 | 08:45
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Леброн Джеймс направи неофициален дебют за Филаделфия

Леброн Джеймс записа десет точки, пет асистенции и четири борби в неофициалния си дебют за Филаделфия 76ърс, който отстъпи със 108:114 срещу Бруклин Нетс в приятелски мач преди началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Джеймс, който пристигна във Филаделфия това лято, остана на игрището само през първото полувреме. Със Сиксърс той ще изиграе 24-ия си сезон в НБА. Краля успя да стреля само веднъж от игра за 18 минути, но бе фаулиран четири пъти и вкара всичките си осем опита от линията.

„Да, с нова униформа съм, но баскетболът си е баскетбол и играта си е игра. Щастлив съм, че записах няколко минути с момчетата, с които тренирам вече от две седмици, може би две седмици и половина“, каза Джеймс, цитиран от АП.

Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиъс Рандъл вкара 14 за Бруклин.

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