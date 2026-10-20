ЛеБрон Джеймс се глези с хеликоптер

Кралят на НБА ЛеБрон Джеймс намери перфектния начин да победи трафика, без да харчи и цент от собствения си джоб.

Абсолютният владетел на модерния баскетбол започва своя 24-ти сезон в лигата с нов отбор и амбиция за пета шампионска титла. След 8 години в Лос Анджелис Лейкърс, 41-годишният ЛеБрон избра Източното крайбрежие и подписа със звездния състав на Филаделфия 76ърс. Вместо да заживее в Града на братската любов обаче, той и семейството му предпочетоха блясъка на Ню Йорк.

Разстоянието между двата мегаполиса не притеснява реализатор №1 в историята на НБА. ЛеБрон отказва да губи време в задръствания по магистралите и ще пътува за мачове и тренировки с хеликоптер. Въпреки че сметката за „въздушното такси“ през сезон 2026/2027 ще надхвърли 1 милион долара, Джеймс няма да плати нищо.

Целият масраф се поема от компания за спортна екипировка, на която суперзвездата е рекламно лице. Клаузата за безплатни полети (на стойност около 12 000 долара в двете посоки) е част от спонсорския му договор.

За предстоящия сезон на ЛеБрон му предстоят минимум 41 полета за домакинските мачове на „Сиксърс“ и поне 26 за тренировките в модерната база на тима в Камдън. В сумата дори не са калкулирани евентуалните плейофи, което означава, че крайната цена на луксозното пътуване ще бъде още по-впечатляваща.

Самият ЛеБрон Джеймс коментира лаконично използването на хеликоптер за придвижването си.



"Да, правил съм го и преди. Просто още един начин за транспорт. Това е всичко", каза той в отговор на въпрос на репортер.

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