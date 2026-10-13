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ЛеБрон Джеймс: Да не отписваме Оклахома преждевременно

  • 13 окт 2026 | 19:43
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ЛеБрон Джеймс: Да не отписваме Оклахома преждевременно

Звездното крило на Филаделфия Сиксърс ЛеБрон Джеймс предупреди, че отборът на Оклахома Сити Тъндър продължава да бъде изключително сериозна заплаха на паркета.

"От изключително значение е ние, както като запалени почитатели на баскетбола, така и като обикновени фенове, да не отписваме Оклахома преждевременно", сподели Джеймс в анонса към съвместния си подкаст със Стив Неш.

След като грабнаха титлата през сезон 2024/25, "Гръмотевиците" се сблъскаха с поредица от контузии на един от водещите си играчи Джейлън Уилямс, което спомогна за елиминирането им от Сан Антонио Спърс във финалната серия на Западната конференция в предишните плейофи.

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Снимки: Gettyimages

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