ЛеБрон Джеймс: Да не отписваме Оклахома преждевременно

Звездното крило на Филаделфия Сиксърс ЛеБрон Джеймс предупреди, че отборът на Оклахома Сити Тъндър продължава да бъде изключително сериозна заплаха на паркета.
"От изключително значение е ние, както като запалени почитатели на баскетбола, така и като обикновени фенове, да не отписваме Оклахома преждевременно", сподели Джеймс в анонса към съвместния си подкаст със Стив Неш.
След като грабнаха титлата през сезон 2024/25, "Гръмотевиците" се сблъскаха с поредица от контузии на един от водещите си играчи Джейлън Уилямс, което спомогна за елиминирането им от Сан Антонио Спърс във финалната серия на Западната конференция в предишните плейофи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages