ЛеБрон Джеймс: Да не отписваме Оклахома преждевременно

Звездното крило на Филаделфия Сиксърс ЛеБрон Джеймс предупреди, че отборът на Оклахома Сити Тъндър продължава да бъде изключително сериозна заплаха на паркета.

"От изключително значение е ние, както като запалени почитатели на баскетбола, така и като обикновени фенове, да не отписваме Оклахома преждевременно", сподели Джеймс в анонса към съвместния си подкаст със Стив Неш.

Tomorrow. 6AM. NBA Preseason Breakdown. 👀 Dissecting the X's and O's of all the new offseason moves. You won't want to miss this one. https://t.co/FC0fhq4in6 — Mind the Game (@mindthegamepod) October 12, 2026

След като грабнаха титлата през сезон 2024/25, "Гръмотевиците" се сблъскаха с поредица от контузии на един от водещите си играчи Джейлън Уилямс, което спомогна за елиминирането им от Сан Антонио Спърс във финалната серия на Западната конференция в предишните плейофи.

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Снимки: Gettyimages