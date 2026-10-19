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Ивайло Станчев: Не показахме играта, която можем

  • 19 окт 2026 | 11:41
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Ивайло Станчев: Не показахме играта, която можем

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев не скри разочарованието си след загубата от Бенковски (Исперих) с 0:2, сложила край на невероятната серия от 25 двубоя без поражение за шампионите на Североизтока.

"Днес не показахме играта, която можем. Допуснахме гол след домакинския натиск и позволихме на съперника да се затвори и да направи задачата ни още по-сложна.“, каза Станчев след двубоя. В 38-ата минута имаше изключително спорен момент, в който очевидна игра с ръка в наказателното поле на домакините не беше отсъдена от главния рефер.

"Имаме огромни претенции към главния съдя за дузпа в края на първата част. Топката срещна ръката на противник, който спря центриране в наказателното поле, но за жалост не последва отсъждане.“, добави младият специалист. Освен това останаха сериозни съмнения за засада при контраатака на Бенковски, завършила с дузпа в тяхна полза в 78-ата минута. А и стражът на домакините направи някои геройски намеси.

"Опитахме да върнем интригата, вратаря им се намеси в някои ситуации, други не отиграхме добре. Трябва бързо да се съвземем и да реагираме още при гостуването на ФК Рилци в сряда“, завърши Ивайло Станчев.

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