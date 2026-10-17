Важни играчи на Спартак (Плевен) под въпрос за мача с Левски

Двама играчи на Спартак (Плевен) може да пропуснат мача срещу шампиона на България Левски от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Срещата е в неделя, 18-ти октомври, от 18 часа на градския стадион в Ловеч, където плевенчани домакинстват в момента.

Крилото Шола Аделани е с проблеми в адуктора, а Яни Пехливанов тренира пълноценно днес, но също не е 100% готов, съобщиха от плевенския клуб.

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На утрешното последно занимание ще се прецени състоянието на играчите, които могат да вземат участие в сблъсъка.

През 2024 и 2025 година двата отбора изиграха по един приятелски мач, но не са се срещали в официален сблъсък от 16 март 2002, когато Левски спечели домакинството си от 24 кръг на българския елит.

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