Спартак (Плевен) отпусна 1800 билета за феновете на Левски

Спартак (Плевен) отпусна 1800 билета за феновете на Левски за предстоящия мач между двата отбора от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Сблъсъкът на Градския стадион в Ловеч е в неделя (18 октомври) от 18:00 часа.

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Ето какво пишат "сините":

"Левскари,

билетите за двубоя от 1/16 финалите за Купата на България срещу „Спартак“ (Плевен) ще бъдат пуснати в продажба днес, 15 октомври в 12:00 часа на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.

Двубоят е на 18 октомври, неделя от 18:00 часа на Градски стадион в Ловеч. Пропуските за срещата са с цена от 10 евро и се продават до изчерпване на количествата.

В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски“, която ще отвори два часа преди началото на срещата.

Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за „сините“ привърженици 1800 билета".

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