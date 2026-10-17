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ПСЖ подготвя оферта за Ерик Гарсия

  • 17 окт 2026 | 07:21
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ПСЖ подготвя оферта за Ерик Гарсия

Френският шампион Пари Сен Жермен е определил бранителя на Барселона Ерик Гарсия като своя основна трансферна цел за лятото на 2027 година.

Според информация на „Льо Паризиен“, наставникът Луис Енрике има силно желание отново да работи с поливалентния испански футболист, който може да действа еднакво успешно както в центъра на отбраната, така и на фланга.

Парижани са готови да предложат около 70 милиона евро, за да убедят ръководството на каталунците да се раздели с 25-годишния дефанзивен играч.

Гарсия, чийто договор с клуба е в сила до 2031 година, се превърна в основна фигура в схемата на треньора Ханзи Флик. През изминалата кампания той записа 51 участия във всички надпревари, като започна като титуляр в 47 от тях.

Световният шампион от 2026 година запазва отличната си форма и през настоящия сезон, като е стартирал от първата минута във всички осем мача, в които е играл.

Защитникът е възпитаник на прочутата детско-юношеска школа на Барселона. През 2017 година той премина в редиците на Манчестър Сити, а четири години по-късно се завърна отново при каталунците.

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Снимки: Gettyimages

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