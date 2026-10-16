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Киву пое отговорност за загубата от Брюж, но подчерта: Не бива да я превръщаме в драма

  • 16 окт 2026 | 18:43
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Наставникът на Интер Кристиан Киву пое отговорност за изненадващата домакинска загуба с 3:4 от Брюж и за многото допуснати голове от началото на сезона, но подчерта, че поражението в Шампионската лига не бива да се превръща в драма.

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Какъв мач само на "Джузепе Меаца"! Интер се сгромоляса срещу Брюж и загуби, въпреки че вкара три гола

Серия "А" е различен турнир от ШЛ и ще играем четири дни по-късно. Тимът имаше два дни, за да се възстанови, а днес направихме добра тренировка. След последния мач открихме проблем с Лаутаро Мартинес, така че няма да бъде на разположение известно време. Не съм лекар, но ми казаха, че ще се върне чак след паузата заради националните отбори. Просто трябва да правим това, което винаги сме правили със или без Лаутаро. Всеки трябва да покаже лидерство и да ни помогне да преследваме по-големи амбиции. Дали Анже-Йоан Бони ще получи повече шансове? Той ме впечатли в началото на сезона и винаги показва своите качества, когато влиза в игра. Имаме страхотен нападател на наше разположение. Знаем неговата стойност и неговият момент като титуляр ще дойде. Междувременно, много сме доволни от приноса му в заключителните минути. Доволен съм от това, което прави.

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Поемаме нашата отговорност. Нещо не сработи в последните 30 минути срещу Брюж, но не бива да губим поглед от това, което направихме добре в първия част, докато не поведохме с 2:1. Създадохме доста положения, като започнахме второто полувреме с правилното отношение и с две големи възможности. Впоследствие обаче всичко се срина след втория гол. Така че трябва да анализираме два отделни мача в един. Необходимо е да реагираме и да намерим нова енергия възможно най-бързо. Не бива да се самосъжаляваме, а да реагираме.

Проблемът с допускането на много голове започва от мен, аз имам съм основният отговорник. Трябва да развием споделено мислене и да поемем отговорност. Това е група от фантастични играчи, просто е необходимо да намерим сплотеност и да се свържем отново с различните моменти от мача, без да позволяваме на несгодите да ни повалят. Не бива да превръщаме загубата от Брюж в драма, дори и да боли, защото очакванията бяха високи. Това е мач, който можехме да спечелим, като го казвам с най-голямо уважение към противника. Той беше добре организиран и ни създаде проблеми, докато ние имахме психически спад. Загубихме увереността си и се объркахме. Реагирахме емоционално, вместо да останем организирани.

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Поемам отговорност за организацията на тима. Трябва да давам на играчите по-голяма сигурност. Не мога да имам голям контрол, когато те са на терена, но мога да бъда по-проницателен в обясненията ми как трябва да се правят нещата. Не мога да променя всичко твърде драстично. Трябва да намерим правилната мотивация и да подобрим детайлите, но не бива да захвърляме всичко, което направихме във вторник. Когато поддържахме подходящите дистанции, ние принуждавахме опонентите да ни дават топката. Проблемът дойде, когато пресирахме неправилно, така че от тази перспектива поемам отговорност. Междувременно, искам да съхраня ентусиазма и желанието да пресираме и да печелим топката обратно. Би било по-лесно да изоставим пресата, но трябва да подобрим сплотеността и комуникацията на терена. Общо казано, няма да стигнеш далеч във футбола, ако играеш бавно”, коментира Киву на пресконференцията си преди гостуването на Болоня.

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Снимки: Gettyimages

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