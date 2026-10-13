Скаути на Италия ще гледат германски младежки национал, опитват се да го привлекат

Скаут на италианския национален отбор ще наблюдава играта на Николо Тресолди тази вечер, когато неговият белгийски тим Брюж гостува на Интер в Шампионската лига, информира италианското издание „Тутоспорт“. Италианският селекционер Роберто Манчини и щабът му продължават да следят отблизо 22-годишния нападател Тресолди, който е роден в Италия, но като дете се мести със семейството си в Германия. Той е защитавал цветовете на германския национален отбор на различни юношески и младежки нива, а понастоящем е звездата на състава на страната до 21 години, с който ще участва на предстоящото следващото лято Европейско първенство за тази възрастова група.

Николо Тресолди вече потвърди, че е провел разговори както с двете футболни федерации, така и с новите селекционери на националните отбори на Италия и Германия - Роберто Манчини и Юрген Клоп. Тресолди реализира 6 гола в десет мача за Брюж през настоящия сезон. Манчини и италианската федерация вече убедиха Алесандро Романо да смени националността си, след като полузащитникът на Каляри преди това бе играл за Швейцария на ниво до 21 години, но дебютира за мъжкия отбор на „адзурите“ по време на последната международна пауза.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages