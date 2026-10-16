Арбелоа: Никога не се притеснявам за поста си, не изпитвам страх

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа заяви, че не се притеснява за поста си и не изпитва никакъв страх, че може да бъде уволнен, след като след шест кръга “котиджърс” са на дъното на временното класиране в Премиър лийг с едва две точки. Според английските медии испанецът трябва задължително да спечели следващите два мача, които са срещу новаците Хъл Сити и Ковънтри, ако иска да запази работата си.

Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

"Съсредоточен съм върху своите играчи, върху отбора си. Това е най-важното. Не става въпрос за мен – става въпрос за клуба, играчите и привържениците. Чакаме онзи мач, в който представянето ще даде резултат. За мен това беше една нормална седмица, в която работихме усърдно и се подготвяхме за тежък мач срещу много труден съперник", заяви Арбелоа.

Запитан дали усеща подкрепата на играчите по отношение на плана, който има за мачовете, испанецът отговори: “Те го показаха в продължение на много минути срещу Ипсуич. Показахме го и срещу Манчестър Юнайтед, както и срещу Ливърпул. Според мен трябва да се опитаме да задържим това ниво през всичките 90 минути – това е важното. Видях отдадеността на играчите в начина, по който тренираха. Те са напълно фокусирани върху утрешния двубой. Най-важното нещо е представянето на моите футболисти.

Не става въпрос за моето бъдеще. Както казах и преди, става въпрос за клуба и за моите играчи. Те търсят своето възнаграждение и искат мач, в който да постигнат победа за привържениците – те я заслужават заради подкрепата, която оказват. Важно е за всички нас да победим утре. Мисля, че не става въпрос за мен.

Никога не се притеснявам за поста си. Не изпитвам страх. Човек не може да бъде треньор, ако изпитва страх. Трябва да работиш, да вземаш решения и да вдъхваш увереност на играчите си. Много съм доволен от много от нещата, които те правят. Знам, че не им е лесно. Въпросът не е в моя пост, а в позицията на Фулъм. Това е най-важното. Разбира се, изиграни са едва шест мача, но е факт, че имаме нужда от точки.“

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