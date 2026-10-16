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  2. Елитна група до 17 години

Седем отбора в битката за върха преди осмия кръг при U17

  • 16 окт 2026 | 12:43
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Изключително оспорваното първенство в Елитната юношеска група до 17 години продължава с осмия кръг. Първите седем отбора са събрани в рамките на само три точки, а програмата предлага няколко директни сблъсъка между претендентите.

Лидерът ЦСКА гостува на Славия. „Червените“ се изкачиха на върха след убедителната победа с 6:1 над Левски и вече имат 16 точки. „Белите“ са девети с 10 точки и ще търсят реакция след загубата с 1:4 от ЦСКА 1948.

Един от най-интересните двубои противопоставя Национал и Ботев Пловдив. „Жълто-черните“ са втори с 16 точки, като в предишния кръг победиха Нефтохимик с 1:0. Национал остава единственият непобеден отбор в групата, но трите равенства го оставят на петата позиция с 15 точки. В последната си среща столичани завършиха 1:1 при гостуването на Етър.

Левски приема Септември в друг важен сблъсък от челото. „Сините“ се смъкнаха до четвъртото място след тежкото поражение от ЦСКА, но изостават само на точка от върха. Септември е седми с 13 точки и също ще опита да се върне към победите след загубата с 0:3 от Лудогорец.

Третият Лудогорец е домакин на Академик Пловдив. Разградчани имат 15 точки и най-добрата защита в първенството – само три допуснати гола. Академик се намира на 14-ото място след поражението с 1:6 от Локомотив Пловдив.

ЦСКА 1948 гостува на последния Арда. „Червените“ са шести с 14 точки и се доближиха до лидерите след категоричния успех над Славия. Тимът от Кърджали все още няма спечелена точка и е допуснал 27 попадения в седем срещи.

Черно море приема Хебър. Варненци прекъснаха негативната си серия с победа с 4:0 над Арда, докато гостите от Пазарджик загубиха с 1:5 от Пирин.

Локомотив Пловдив посреща Етър след най-убедителната си победа от началото на сезона. „Смърфовете“ разгромиха Академик с 6:1 и се изкачиха до 11-ото място. Етър е осми с 11 точки.

Програмата се допълва от срещата НефтохимикПирин. Благоевградчани влизат в двубоя след категоричния си успех над Хебър, докато домакините ще опитат да прекъснат серията си от поражения.

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