Във Фулъм назрява сериозно недоволство срещу Арбелоа

Част от футболистите на Фулъм поставят под сериозно съмнение игровия стил, налаган от мениджъра Алваро Арбелоа, съобщава изданието „Дъ Телеграф“.

Според източника, недоверието към методите на испанския специалист се е зародило още по време на предсезонната подготовка. Някои състезатели смятат, че избраната от него тактика прави състава изключително уязвим.

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Освен това, част от основните фигури в отбора са на мнение, че нивото и качеството на тренировъчния процес са спаднали значително в сравнение с периода под ръководството на бившия наставник Марко Силва.

Лошата атмосфера и колебанията в лагера на лондончани се отразяват пряко и върху резултатите. След първите шест изиграни кръга от началото на сезона в Премиър лийг „котиджърс“ са спечелили едва 2 точки и заемат последното място във временното класиране.

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Снимки: Imago