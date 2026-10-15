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  1. Sportal.bg
  2. Фулъм

Във Фулъм назрява сериозно недоволство срещу Арбелоа

  • 15 окт 2026 | 21:05
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Част от футболистите на Фулъм поставят под сериозно съмнение игровия стил, налаган от мениджъра Алваро Арбелоа, съобщава изданието „Дъ Телеграф“.

Според източника, недоверието към методите на испанския специалист се е зародило още по време на предсезонната подготовка. Някои състезатели смятат, че избраната от него тактика прави състава изключително уязвим.

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Освен това, част от основните фигури в отбора са на мнение, че нивото и качеството на тренировъчния процес са спаднали значително в сравнение с периода под ръководството на бившия наставник Марко Силва.

Лошата атмосфера и колебанията в лагера на лондончани се отразяват пряко и върху резултатите. След първите шест изиграни кръга от началото на сезона в Премиър лийг „котиджърс“ са спечелили едва 2 точки и заемат последното място във временното класиране.

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Снимки: Imago

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