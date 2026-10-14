Реал с огромно предизвикателство на "Олимпико"

Вълнуващ двубой предстои тази вечер на стадион "Олимпико" в Рим, където Рома посреща 15-кратния европейски шампион Реал Мадрид в среща от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Голямата интрига около сблъсъка е завръщането на Жозе Моуриньо във вечния град, този път начело на мадридския гранд.

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И двата тима влизат в мача след различни резултати на старта на европейската си кампания. Реал Мадрид заема 14-о място в общото класиране с 3 точки, след като откри участието си с победа с 2:1 над Интер у дома. Рома от своя страна се намира на 17-а позиция с 1 точка след равенството 1:1 като гост на Фенербахче.

В местните първенства и двата отбора показват стабилност. Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини стигнаха до нулево равенство срещу Комо през уикенда в Серия А и преди това завършиха 2:2 с Интер, докато Реал Мадрид записа труден успех с 1:0 над Виляреал в Ла Лига.

В лагера на домакините основната въпросителна е свързана с вратарския пост, където титулярът Миле Свилар има фрактура на пръст на крака и Пиерлуиджи Голини е готов да го замени под гредите. Нападателят Донийл Мален е на разположение на Гасперини, въпреки наказанието му на домашната сцена, и се очаква да си партнира с Пауло Дибала в предни позиции. В халфовата линия Браян Кристанте също е сред опциите след лека травма.

Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

Жозе Моуриньо има сериозни кадрови главоболия в защита и атака. Извън сметките на мадридчани поради контузии са Едер Милитао, Ферлан Менди, Родриго и Раул Асенсио. Добрата новина за "белия балет" е завръщането на централния бранител Дийн Хаусен, който през миналия сезон игра под наем именно в Рома. Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Джуд Белингам са готови за игра и ще водеща сила в офанзивния план на гостите.

Моуриньо: В такива моменти обичта се забравя

Реал Мадрид доминира в последните официални сблъсъци между двата тима в Шампионската лига. При последната им среща в груповата фаза през сезон 2018/19 испанците спечелиха с 2:0 на "Олимпико" и с 3:0 на "Сантиаго Бернабеу". В общия си баланс от 12 записани мача в историята Реал Мадрид има 7 победи срещу 3 за Рома и 2 равенства.

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