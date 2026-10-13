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Над 700 фенове посрещнаха Алекс и Мони Николови на бляскавото представяне на Лубе

  • 13 окт 2026 | 21:16
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Над 700 фенове посрещнаха волейболните звезди Алекс и Мони Николови на бляскавото официално представяне на италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова за новия сезон. В „Евросуоле Форум“ клубът представи новия си състав и новите екипи.

Симеон Николов стана MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала
Симеон Николов стана MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала

Ръководството на клуба подчерта мабицията си за успехи през сезона и заяви, че за Лубе няма друг път освен борбата за първото място. Собствениците и шефовете на гранда от Чивитанова изразиха пълна подкрепа към младите таланти и вяра, че настоящият състав притежава необходимия потенциал да направи последната крачка към трофеите. Двамата братя Николови, които от този сезон играят заедно на клубно ниво, изразиха намерението си да зарадват поддръжниците на тима с победи през предстоящата кампания.

Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп
Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

Представянето на тима идва непосредствено след отличния предсезонен триумф на Лубе в турнира „Йези Волей Къп“, където тимът спечели трофея след победа на финала над Алианц Милано на Георги Татаров. В тази надпревара Симеон Николов бе избран за MVP. Първото официално изпитание за българските братя и техните съотборници в италианската Суперлига предстои с гостуване на Рана Верона.

Снимка: lubevolley

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