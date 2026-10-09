Йези Волей Къп: Лубе се изправя срещу Осака в събота, Климеш е готов за битка

Четвъртото издание на волейболния турнир „Йези Волей Къп“ ще предложи силен международен заряд през идния уикенд в зала „ПалаТриколи“. Полуфиналните сблъсъци са насрочени за събота, 10 октомври, като в 20:30 часа Кучине Лубе Чивитанова ще излезе срещу японския Сънтори Сънбърдс (Осака). В този двубой грандът от Чивитанова ще дебютира с новите си състезателни екипи с марката „Зевс“.

Преди мача на водения от Джанпаоло Медей състав, от 18:30 часа ще се изиграе първият полуфинал между Алианц Милано и гръцкия Олимпиакос (Пирея). Загубилите тимове ще се срещнат в неделя, 11 октомври, от 15:00 часа в малкия финал за третото място, докато финалният двубой за отличието ще стартира в 18:00 часа. Непосредствено преди решителния мач за трофея ще се проведе официалното представяне на новака в Серия Б – отбора на Джей Ви и Спорт, чийто старши треньор е Матео Дзампони. Лубе пристига на турнира с оптимален състав, като тимът има във витрината си трофея от първото издание през 2023 година и сребърните отличия от 2024 година.

Ето кога ще представят официално състава на Лубе за новия сезон

Съперникът на италианския вицешампион – японският Сънтори Сънбърдс (Осака), е голямата нова атракция в турнира и още на официалната пресконференция даде заявка за крайната победа. Клубът е сред най-титулуваните в азиатския волейбол и местната Ви-Лига, което гарантира интригуващ сблъсък срещу характерната динамична и скоростна японска школа. Френският специалист Оливие Лека разполага с изключителни офанзивни оръжия в лицето на диагонала Уасим Бен Тара, постигнал сериозни успехи с тима на Сър, и посрещача Лусиано Палонски, който също има опит по италианските терени с Таранто. Сред звездите на японския гранд се открояват още разпределителят Масахиро Секита и центърът Таиши Онодера.

„Никога не съм играл срещу отбор от Япония и смятам, че това ще бъде изключително вълнуващ тест за нас. Нямам търпение срещата да започне. Наблюдавах играта им срещу Перуджа и знам, че когато насреща има диагонал като Бен Тара, трябва да сме пределно концентрирани. Напълно готови сме за битка. В тренировъчния процес поддържаме много висока интензивност и темпо, което е задължително, защото целта ни е да стигнем максимално далеч във всички надпревари. Чувствам се страхотно в Чивитанова и усещам силна подкрепа от публиката както в залата, така и в града. Тук се чувствам у дома си. В Лубе имам идеалните условия да се развивам като волейболист и човек, като паралелно уча италиански, за да извлека максимума от този шанс“, заяви централният блокировач на Лубе Антонин Климеш.

Програма на турнира „Йези Волей Къп“:



Събота, 10 октомври 2026 г.

18:30 ч. – Алианц Милано – Олимпиакос Пирея (Гърция)

21:30 ч. – Кучине Лубе Чивитанова – Сънтори Сънбърдс Осака (Япония)



Неделя, 11 октомври 2026 г.

16:00 ч. – Мач за 3-то и 4-то място

19:00 ч. – Финал за 1-во и 2-ро място

Всички срещи от „Йези Волей Къп“ ще бъдат предавани пряко по Студио 7 ТВ на 78-и канал от цифровата ефирна мрежа в област Марке, както и чрез интернет стрийминг на уебсайта www.studio7tv.it и в мобилните приложения за Андроид и иОС на Радио Студио 7.

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