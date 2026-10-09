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Йези Волей Къп: Лубе се изправя срещу Осака в събота, Климеш е готов за битка

  • 9 окт 2026 | 17:51
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Четвъртото издание на волейболния турнир „Йези Волей Къп“ ще предложи силен международен заряд през идния уикенд в зала „ПалаТриколи“. Полуфиналните сблъсъци са насрочени за събота, 10 октомври, като в 20:30 часа Кучине Лубе Чивитанова ще излезе срещу японския Сънтори Сънбърдс (Осака). В този двубой грандът от Чивитанова ще дебютира с новите си състезателни екипи с марката „Зевс“.

Преди мача на водения от Джанпаоло Медей състав, от 18:30 часа ще се изиграе първият полуфинал между Алианц Милано и гръцкия Олимпиакос (Пирея). Загубилите тимове ще се срещнат в неделя, 11 октомври, от 15:00 часа в малкия финал за третото място, докато финалният двубой за отличието ще стартира в 18:00 часа. Непосредствено преди решителния мач за трофея ще се проведе официалното представяне на новака в Серия Б – отбора на Джей Ви и Спорт, чийто старши треньор е Матео Дзампони. Лубе пристига на турнира с оптимален състав, като тимът има във витрината си трофея от първото издание през 2023 година и сребърните отличия от 2024 година.

Ето кога ще представят официално състава на Лубе за новия сезон
Ето кога ще представят официално състава на Лубе за новия сезон

Съперникът на италианския вицешампион – японският Сънтори Сънбърдс (Осака), е голямата нова атракция в турнира и още на официалната пресконференция даде заявка за крайната победа. Клубът е сред най-титулуваните в азиатския волейбол и местната Ви-Лига, което гарантира интригуващ сблъсък срещу характерната динамична и скоростна японска школа. Френският специалист Оливие Лека разполага с изключителни офанзивни оръжия в лицето на диагонала Уасим Бен Тара, постигнал сериозни успехи с тима на Сър, и посрещача Лусиано Палонски, който също има опит по италианските терени с Таранто. Сред звездите на японския гранд се открояват още разпределителят Масахиро Секита и центърът Таиши Онодера.

„Никога не съм играл срещу отбор от Япония и смятам, че това ще бъде изключително вълнуващ тест за нас. Нямам търпение срещата да започне. Наблюдавах играта им срещу Перуджа и знам, че когато насреща има диагонал като Бен Тара, трябва да сме пределно концентрирани. Напълно готови сме за битка. В тренировъчния процес поддържаме много висока интензивност и темпо, което е задължително, защото целта ни е да стигнем максимално далеч във всички надпревари. Чувствам се страхотно в Чивитанова и усещам силна подкрепа от публиката както в залата, така и в града. Тук се чувствам у дома си. В Лубе имам идеалните условия да се развивам като волейболист и човек, като паралелно уча италиански, за да извлека максимума от този шанс“, заяви централният блокировач на Лубе Антонин Климеш.

Програма на турнира „Йези Волей Къп“:

Събота, 10 октомври 2026 г.
18:30 ч. – Алианц Милано – Олимпиакос Пирея (Гърция)
21:30 ч. – Кучине Лубе Чивитанова – Сънтори Сънбърдс Осака (Япония)

Неделя, 11 октомври 2026 г.
16:00 ч. – Мач за 3-то и 4-то място
19:00 ч. – Финал за 1-во и 2-ро място

Всички срещи от „Йези Волей Къп“ ще бъдат предавани пряко по Студио 7 ТВ на 78-и канал от цифровата ефирна мрежа в област Марке, както и чрез интернет стрийминг на уебсайта www.studio7tv.it и в мобилните приложения за Андроид и иОС на Радио Студио 7.

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