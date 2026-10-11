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Симеон Николов бе избран за MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала

  • 11 окт 2026 | 22:31
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Симеон Николов бе избран за MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала

Италианският гранд Кучине Лубе Чивитанова спечели подготвителния турнир „Йези Волей Къп“, след като на финала надигра Алианц Милано с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14). Двубоят предложи пряк сблъсък между български национали, които имаха основна роля в представянето на своите тимове.

Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп
Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

В центъра на събитията бе 19-годишният разпределител Симеон Николов, който бе над всички и напълно заслужено грабна наградата за Най-полезен играч (MVP) на турнира. Мони дирижираше играта на Лубе с изключителна зрялост, като записа 5 точки, включително ас, и се отличи със страхотни серии от сервис. Именно неговият начален удар в третия гейм пречупи съпротивата на Милано и обърна хода на срещата.

По-големият от братята – Александър Николов, също бе сред основните реализатори за победата на Лубе, завършвайки срещата с 16 точки. Алекс показа убийствена ефективност в атака, достигайки 67% в третата част, и реализира ключови отигравания в решителните моменти от първите три гейма.

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От другата страна на мрежата за Алианц Милано като титуляр започна българският посрещач Георги Татаров, който отбеляза 5 точки за своя тим. В състава на Милано най-резултатен бе диагоналът Дермо с 19 точки.

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