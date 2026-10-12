MVP Мони Николов: Това бе отлична тренировка преди началото на официалните срещи

След края на срещата между Кучине Лубе Чивитанова и Алианц Милано от приятелския турнир „Йези Волей Къп“, главните действащи лица от лагера на победителите споделиха впечатленията си от представянето на тима и свършената работа преди старта на официалния сезон.

Симеон Николов стана MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала

Старши треньорът Джампаоло Медей изрази задоволство от възможността да тества целия наличен състав:

„Сметнах за правилно да използвам всички налични състезатели, за да покажем пред привържениците качествата на отбора и да изпробваме различни тактически варианти. Тези два дни бяха изключително полезни, защото съставът бележи израстване, а днес организацията ни при посрещане и атака сработи отлично. Всеки има нужда от време в официалните мачове – в първите два гейма се видя, че все още трябва да изчистим детайлите при разиграванията след защита. Сега е ключово да поддържаме правилна психическа нагласа на полето. Трябва да се научим да страдаме и да правим крачка напред с всеки изминал ден.“

Разпределителят Симеон Николов, който бе отличен и с индивидуалната награда за най-полезен състезател (МВП), акцентира върху отборната игра:

„Изключително съм щастлив от триумфа на турнира в Йези, защото това бе отлична тренировка преди началото на официалните срещи. Наградата за най-полезен играч ме радва и благодаря на съотборниците си за нея, но най-много се радвам, че всеки един показа своите възможности. През сезона ще имаме нужда от приноса на всички.“

Либерото Фабио Балазо обърна внимание на елементите, които изискват още подобрение:

„Лубе е на правилния път, но имаме още доста работа, за да достигнем желаното високо ниво. В определени моменти е нужно да променяме ритъма от сервис линията и да контролираме по-добре изпълнението на началния удар. Разполагаме със страхотни изпълнители от крайната линия и трябва да се възползваме максимално от този потенциал. Сега ни предстои ден за почивка, след което насочваме цялото си внимание към шампионатния дебют срещу Верона.“

Посрещачът Давиде Гардини подчерта дълбочината на състава и значението на силния сервис:

„Голямото предимство на този състав е дълбочината на пейката и класата на състезателите, всеки от които може да даде съществен принос. Този потенциал е истинска добавена стойност за нас. Макар трофеят днес да е от приятелска надпревара, той е първи за мен след завръщането ми в Италия и това ме прави щастлив. Успяхме да вземем превес, след като повишихме ефективността си на начален удар.“

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