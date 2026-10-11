Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)

Галин Иванов крачи към голям рекорд

  • 11 окт 2026 | 09:34
  • 829
  • 1

Капитанът на Септември Галин Иванов продължава да се изкачва по стълбичката на мачовете в Първа лига, гонейки рекорда на Георги Илиев - 461! В неделя, срещу Дунав Русе, бившият национал трябва да запише двубой №454, като по този начин ще се изравни на третото място във вечната ранглиста с Марин Бакалов. С два повече - 456, на втората позиция е Мартин Камбуров.

От началото на сезона Галин Иванов пропусна само един двубой за столичани, като има и 1 гол. Ако вкара във вратата на драконите, атакуващият халф ще се изравни и с друга легенда на канарчетата - Антон Пехливанов - по 89. Толкова има и Дончо Донев, а с 90 е Бойчо Величков. Той и Пехливанов ги вкарват само за един отбор - съответно Ботев Пд и Локо Сф.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марица (Милево) разби Загорец като гост

Марица (Милево) разби Загорец като гост

  • 11 окт 2026 | 09:44
  • 530
  • 0
Валери Домовчийски бележи на 40

Валери Домовчийски бележи на 40

  • 11 окт 2026 | 09:42
  • 830
  • 0
Септември (Сф) и Дунав кръстосват шпаги в опит да "изплуват"

Септември (Сф) и Дунав кръстосват шпаги в опит да "изплуват"

  • 11 окт 2026 | 08:00
  • 3218
  • 0
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 4410
  • 52
Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 5944
  • 36
Достанич: Футболът е игра на грешки

Достанич: Футболът е игра на грешки

  • 10 окт 2026 | 22:39
  • 1120
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 5944
  • 36
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 4410
  • 52
Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

  • 11 окт 2026 | 07:15
  • 5082
  • 3
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 6488
  • 4
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 42266
  • 105
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 18607
  • 4