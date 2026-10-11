Галин Иванов крачи към голям рекорд

Капитанът на Септември Галин Иванов продължава да се изкачва по стълбичката на мачовете в Първа лига, гонейки рекорда на Георги Илиев - 461! В неделя, срещу Дунав Русе, бившият национал трябва да запише двубой №454, като по този начин ще се изравни на третото място във вечната ранглиста с Марин Бакалов. С два повече - 456, на втората позиция е Мартин Камбуров.

От началото на сезона Галин Иванов пропусна само един двубой за столичани, като има и 1 гол. Ако вкара във вратата на драконите, атакуващият халф ще се изравни и с друга легенда на канарчетата - Антон Пехливанов - по 89. Толкова има и Дончо Донев, а с 90 е Бойчо Величков. Той и Пехливанов ги вкарват само за един отбор - съответно Ботев Пд и Локо Сф.

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