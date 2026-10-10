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Кой измежду Юнайтед и Тотнъм ще надигне глава?

  • 10 окт 2026 | 08:21
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Кой измежду Юнайтед и Тотнъм ще надигне глава?

Прмиър лийг се завръща след паузата за националните отбори с напрегнат сблъсък на "Олд Трафорд", където Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в мач от 6-ия кръг. И двата гранда стартираха кампанията далеч под очакванията и ще търсят задължителна победа за излизане от кризата.

И двата тима се надяваха на далеч по-добър старт на сезона и сега влизат в битката помежду си от незавидни изходни позиции. Домакините от Манчестър Юнайтед, водени от Майкъл Карик, заемат 12-о място във временното класиране с актив от 5 точки след една победа, две равенства и две загуби (попадения 8:8). В последния си мач от първенството "червените дяволи" завършиха 1:1 срещу Фулъм като гост.

Ситуацията в Тотнъм е още по-тревожна. Възпитаниците на Роберто Де Дзерби са на последното 20-о място без записана победа от началото на сезона – две равенства и три поражения, с едва 2 отбелязани и 8 получени гола. В предишния кръг лондончани отстъпиха у дома пред Астън Вила с 2:3.

Мениджърът на "шпорите" Роберто Де Дзерби призна, че паузата е била трудна за отбора: "Беше много тежко, особено през първата седмица. Но футболът е такъв и трябва да реагираме. Чакам този мач от три седмици, защото след загубата от Астън Вила исках да играем още на следващия ден." Наставникът потвърди, че Джеймс Мадисън е възстановен и на разположение, докато Педро Поро и Михайло Мудрик пропускат срещата поради контузии.

Карик коментира ситуацията около Ман Сити, Тотнъм и контузените в Ман Юнайтед
Карик коментира ситуацията около Ман Сити, Тотнъм и контузените в Ман Юнайтед

За Манчестър Юнайтед извън строя поради контузии остават Матайс де Лихт и Мануел Угарте. В състава на домакините обаче се очаква да стартират Бруно Фернандеш, който е сред водещите голмайстори на тима през сезона с 3 попадения, както и Маркъс Рашфорд и Браян Мбемо.

В последната среща между двата отбора на "Олд Трафорд", играна през февруари 2026 г., Манчестър Юнайтед надделя с 2:0. Въпреки това Тотнъм има своите успешни епизоди в последно време, включително триумф на финала в Лига Европа през май 2025 г. и драматичен успех с 4:3 за Карабао Къп през декември 2024 г.

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