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Бепе Марота с емоционално изказване за успехите на Интер

  • 7 окт 2026 | 10:32
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Президентът на Интер Джузепе Марота сподели емоционални думи за успехите на клуба и посоката на развитие след пристигането на новите собственици от американския фонд Oaktree. Ръководителят говори в рамките на специалния документален филм „Само ние“, посветен на триумфите на „нерадзурите“ през изминалата кампания.

Марота постави акцент върху ценностите и смелостта при взимането на ключови управленски решения: „За да успееш в живота, трябва да притежаваш положителни ценности, а смелостта е огромна част от тях. Трябва да гледаш винаги напред с високо вдигната глава. Когато говорим за смелост обаче, става дума за рационални, а не за прибързани ходове. Изборът на Киву например изобщо не беше случаен. Заедно преценихме, че той е идеалният профил за изградения от нас модел в Интер.“

Шефът на миланския гранд разясни и промяната в клубната стратегия след смяната на собствеността, поставяйки специално внимание върху детско-юношеската школа: „С идването на новите собственици от Oaktree се постарахме да очертаем ясен модел, в който развитието на младите таланти заема централно място. Успяхме да интегрираме няколко момчета, като най-яркият пример е Пио Еспозито. Той е повод за огромна гордост за всички нас, тъй като е изцяло наш кадър.“

Марота не пропусна да отбележи и значението на играчи като Федерико Димарко, които въплъщават духа на клуба: „Димарко носи ДНК-то на Интер. Той е роден в Милано и израсна в нашата академия. Първо беше предан фен, а след това стана наш футболист.“

В заключение босът на „нерадзурите“ обобщи изминалия период като незабравимо изживяване, изградено върху постоянство и трудолюбие: „Това бяха магически моменти, които завинаги ще останат част от моя живот. Те са плод на дълъг път, изпълнен с много усилия, смирение и непоколебима работна етика.“

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