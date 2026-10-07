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Челси се разделя със спортния си директор

  • 7 окт 2026 | 12:13
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Челси ще се раздели със спортния си директор Лорънс Стюарт по взаимно съгласие в близко бъдеще, информират "ББС" и "Телеграф". 40-годишният специалист напуска клуба след близо четири години на „Стамфорд Бридж“, а решението е част от промени в ръководната структура на „сините“. Стюарт пристигна в Челси през 2022 година от Монако и впоследствие работеше като съвместен спортен директор заедно с Пол Уинстанли. Неговите основни отговорности бяха свързани с бюджетното планиране, футболната философия и стила на игра, както и с работата на клуба с отдела за данни и анализи. Според информациите напускането му е резултат от „естествено развитие“ на модела и няма конфликт между него и останалите ръководители.

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След раздялата Уинстанли ще поеме водеща роля в ежедневното управление на спортния отдел, като ще работи по-тясно със Сам Джуъл и Джо Шийлдс. Не се планира назначаването на пряк заместник на Стюарт, а част от неговите функции ще бъдат разпределени между вече съществуващите ръководители. Промените идват на фона на желанието на собственика Бехдад Егбали да бъде „настроен“ моделът за работа на клуба, а новият мениджър на Челси Хаби Алонсо също е получил по-голямо участие в решенията около състава.

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Снимки: Gettyimages

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