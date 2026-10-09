U18 се завръща след паузата: лидерът Септември приема третия Дунав

Двубоите в Елитната юношеска група до 18 години се подновяват със седмия кръг. Лидерът Септември София приема третия Дунав, а вторият в класирането Славия гостува на Миньор Перник.

Септември е единственият отбор с пълен актив до момента – шест победи от шест срещи и впечатляваща голова разлика 32:3. В предишния кръг столичани спечелиха с 2:1 гостуването си на Локомотив Пловдив.

Предстоящият съперник на лидера обаче също започна силно сезона. Дунав е трети с 13 точки, като в последната си среща разгроми Локомотив София с 5:2. Победа в София може да доближи русенци до първите две места.

Кръгът ще бъде открит още в петък с двубоя между Миньор и Славия. „Белите“ са втори с 16 точки и все още нямат поражение, а в предишния си мач надделяха с 2:1 над Арда. Миньор е осми със седем точки след равенството 2:2 с Ботев София.

Четвъртият Локомотив София приема Ботев София. „Железничарите“ имат 13 точки и ще търсят реакция след тежката загуба в Русе. Гостите са предпоследни с четири точки, но показаха характер при равенството си с Миньор.

Ботев Пловдив посреща Нефтохимик. „Жълто-черните“ са пети с 11 точки и имат само една загуба, докато бургазлии се намират на десетата позиция. В предишния кръг Ботев завърши 2:2 с Хебър, а Нефтохимик спечели головия спектакъл срещу Локомотив Горна Оряховица с 6:5.

Берое и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в Стара Загора. Двата тима ще опитат да се върнат към победите след поражения в последните си срещи.

Национал гостува на Локомотив Горна Оряховица, а Пирин приема Хебър в друг двубой между отбори от втората половина на класирането.

Програмата се допълва от срещата Арда – Янтра. Домакините са седми с осем точки, докато тимът от Габрово продължава да търси първата си победа през сезона.

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