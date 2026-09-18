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Бивш капитан на Шалке пристига в България, пет деца ще получат стипендии за проби в Германия

  • 18 сеп 2026 | 17:14
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Бивш капитан на Шалке пристига в България, пет деца ще получат стипендии за проби в Германия

Бившият капитан на Шалке 04 Дитмар Шахт ще пристигне в България. На 24 септември той ще изнесе специална лекция-семинар, а ден по-късно ще проведе професионални футболни тренировки по немска методика, ще наблюдава млади футболисти и ще участва в специална селекция за футболни проби в Германия през 2027 г., организирани от TIFA.

Ето какво написаха от Марица (Пловдив):

"ДИТМАР ШАХТ ПРИСТИГА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОКАНА НА TIFA!

Бившият капитан на Шалке 04 и германски треньор с UEFA Pro лиценз – Дитмар „Диди“ Шахт, ще бъде специален гост в България на 24 и 25 септември 2026 г.

25 септември – стадион “Марица”, гр. Пловдив

U18-17 15:30 ч.
U16-15-14 16:45 ч.
U13-12-11 18:00 ч.

Германският специалист ще проведе професионални футболни тренировки по немска методика, ще наблюдава младите футболисти и ще участва в специална селекция за футболни проби в Германия през 2027 г., организирани от TIFA.

5 ДЕЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИИ ОТ TIFA:

1 дете – 100% стипендия на стойност 1 250 € за едноседмични футболни проби в Германия.
1 дете – 50% стипендия.
3 деца – по 25% стипендия.

Участието е отворено и за деца от всички други футболни клубове и академии, след предварително записване и при наличие на свободни места.

Записване и резервации: 0886971086 (Красимир Тенков) за външни деца и клубове

Всяко дете от ПФК Марица Пловдив трябва да се свърже със своя треньор, за да се запише в проекта само и единствено с предварителна резервация! Цена на тренировка във ПФК Марица - 30 евро. TIFA ще дари 40% от събраните приходи на ПФК Марица Пловдив, както и ще осигури награди на 5 деца на стойност над 2800 евро".

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Снимки: Gettyimages

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