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ЛЕВСКИ СТАРТИРА НОВАТА СИ ПРИКАЗКА В ЕВРОПА СРЕЩУ ЗАЛЦБУРГ -НА ЖИВО ПРЕДИ СБЛЪСЪКА СЪС ЗАЛЦБУРГ
  1. Sportal.bg
  2. Шериф (Тирасол)
  3. Отново оперираха български национал

Отново оперираха български национал

  • 17 сеп 2026 | 18:47
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Отново оперираха български национал

Вратарят на Шериф (Тираспол) Иван Дюлгеров претърпя операция в София. Хирургическата интервенция беше наложена от скъсан менискус и увредена връзка на коляното. Бившият страж на ЦСКА се довери на известния специалист ортопед-травматолог д-р Виктор Точков в столичната клиника "Спортс клиник Еуровита". 

За 27-годишния варненец това е нова операция след тази на предна кръстна връзка на десния крак, извършена преди година в Молдова. Вратарят е част от Шериф от миналото лято. Дюлгеров има шест мача за националния отбор на България.

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