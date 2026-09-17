Отново оперираха български национал

Вратарят на Шериф (Тираспол) Иван Дюлгеров претърпя операция в София. Хирургическата интервенция беше наложена от скъсан менискус и увредена връзка на коляното. Бившият страж на ЦСКА се довери на известния специалист ортопед-травматолог д-р Виктор Точков в столичната клиника "Спортс клиник Еуровита".

За 27-годишния варненец това е нова операция след тази на предна кръстна връзка на десния крак, извършена преди година в Молдова. Вратарят е част от Шериф от миналото лято. Дюлгеров има шест мача за националния отбор на България.

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