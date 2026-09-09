Фаворитите продължават напред в "Карабао Къп", трудни победи за Нюкасъл и Съндърланд

Четири отбора от елита си подпечатаха визите за следващата фаза на "Карабао Къп" след днешните мачове от третия кръг на надпреварата. Нюкасъл Юнайтед, Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд оправдаха статута си на фаворити и продължават напред в турнира, макар някои от тях да трябваше доста да се потрудят за това.

Нюкасъл Юнайтед се класира за следващата фаза след минимален успех с 1:0 при гостуването си на Милуол. Единственото и победно попадение в двубоя бе дело на Джо Уилок (81'), чийто гол подпечата победата на „свраките“ в края на срещата.

Кристъл Палас бе доста по-убедителен и спечели с 3:0 у дома срещу Мидълзбро. Големият герой за „орлите“ бе нападателят Йорген Странд Ларсен, който отбеляза два гола (37' и 53'). Крайният класически резултат бе оформен в края от резервата Даичи Камада (72').

Борнемут постигна най-резултатната победа за вечерта, разгромявайки Линкълн Сити с 4:0 на своя „Виталити Стейдиъм“. Райън Кристи бе над всички и наниза блестящ хеттрик с попадения в 7-ата, 69-ата и 88-ата минута. Крайното 4:0 бе оформено в добавеното време от влезлия като резерва Раян (90+3').

В двубой между два тима от Премиър лийг Съндърланд надделя над Хъл Сити с минималното 1:0 на „Стейдиъм ъф Лайт“. Герой за „черните котки“ стана младият Шемсдин Талби (71'). Неговото единствено попадение се оказа напълно достатъчно, за да изпрати отбора в следващата фаза на турнира.

Напред продължава и Брадфорд след победа с 3:1 като гост на Лейтън Ориент.

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