ЦСКА III с първа победа в първенството след два червени картона, драма и пропусната дузпа в продължението

ЦСКА III постигна първа победа през новото първенство, след като се наложи драматично над втория тим на Славия с 3:2.

Двубоят в Костенец се разви изключително интересно, като момчетата на Даниел Моралес успяха да поведат с 2:0 още до 15-ата минута с попадения на Мартин Ситев и Стефан Крумов. В 32-ата минута обаче ЦСКА остана в намален състав заради втори жълт картон на Светозар Евтов, което даде възможност на Славия да се върне в мача. В 64-ата минута съперникът намали, а въпреки че футболист в бял екип също получи червен картон, в 84-ата минута успя и да изравни чрез гол на Валентин Недялков.

Две минути преди края "червените" таланти изтръгнаха победата с нов гол на Мартин Ситев, а драмата бе допълнена от пропуск на Недялков от Славия от бялата точка в даденото от съдията продължение.

В следващия кръг ЦСКА III гостува на Левски II на 12 септември (събота) от 17:00 ч.

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