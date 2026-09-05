MOUZ победи Vitality и стигна финала на BLAST Bounty Порто

Отборът на MOUZ се класира за финала на турнира по CS2 - BLAST Open в Порто след убедителна победа с 2:0 (13-11, 13-7) над Vitality. Европейският тим спечели Dust2, а след това затвори серията на Mirage.

This time, we take it from them.

With our system.



We are in the Grand Final.

GGWP @TeamVitalityCS pic.twitter.com/tBi1CK8rJY — MOUZ (@mousesports) September 5, 2026

Успехът е особено важен за "мишоците", който преди срещата имаше само две победи в 14 мача срещу "пчеличките". Съставът на Дориан "xertioN" Берман се възползва и от проблемите на съперника, който отново използва Юстинас "jL" Лекависиус като резерва.

Job's not done.

We take their Map.

We clutched it back. pic.twitter.com/gvY3zjInAt — MOUZ (@mousesports) September 5, 2026

Лотан "Spinx" Гилади бе най-силният играч в серията с 40 елиминации и рейтинг 1.61, следван от Адриан "xelex" Винче с 39 и 1.42. За Vitality Матьо "ZywOo" Ербо завърши с 41 фрага 1.30.

Във втория си финал за сезона MOUZ отново ще спори със Spirit. Двата състава отново ще спорят за трофея, като финалът е насрочен за 6 септември от 17:00 часа.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google