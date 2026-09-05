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  3. MOUZ победи Vitality и стигна финала на BLAST Bounty Порто

MOUZ победи Vitality и стигна финала на BLAST Bounty Порто

  • 5 сеп 2026 | 23:46
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MOUZ победи Vitality и стигна финала на BLAST Bounty Порто

Отборът на MOUZ се класира за финала на турнира по CS2 - BLAST Open в Порто след убедителна победа с 2:0 (13-11, 13-7) над Vitality. Европейският тим спечели Dust2, а след това затвори серията на Mirage.

Успехът е особено важен за "мишоците", който преди срещата имаше само две победи в 14 мача срещу "пчеличките". Съставът на Дориан "xertioN" Берман се възползва и от проблемите на съперника, който отново използва Юстинас "jL" Лекависиус като резерва.

Лотан "Spinx" Гилади бе най-силният играч в серията с 40 елиминации и рейтинг 1.61, следван от Адриан "xelex" Винче с 39 и 1.42. За Vitality Матьо "ZywOo" Ербо завърши с 41 фрага 1.30.

Във втория си финал за сезона MOUZ отново ще спори със Spirit. Двата състава отново ще спорят за трофея, като финалът е насрочен за 6 септември от 17:00 часа.

Снимка: HLTV

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