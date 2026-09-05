Spirit стигна финала на BLAST Open в Порто след успех над Falcons

Spirit се класира за финала на BLAST Open в Порто след убедителна победа с 2:0 (13-8, 13-11) над Falcons. Руснаците спечелиха Nuke и Ancient, като така стигнаха до третия си пореден финал след завръщането от лятната пауза.

2-0! BACK-TO-BACK GRAND FINALS ‼️



See y'all tomorrow 😉✌️ pic.twitter.com/fWcwxNYt2X — Team Spirit CS2 (@Team__Spirit) September 5, 2026

Spirit започна силно на Nuke и натрупа сериозна преднина, а Falcons успя да върне седем поредни рунда след почивката. Това обаче не беше достатъчно за обрат. На Ancient "соколите" водеха, но "драконите" спечели последните три рунда на първата част и впоследствие задържа аванса си.

Дмитрий "sh1ro" Соколов бе най-резултатният играч в серията с рейтинг 1.21 и 33 елиминации, докато за Falcons Иля "m0NESY" Осипов завърши с 39 фрага и впечатляващите 1.28, но представянето му не бе достатъчно за успех. Spirit вече очаква съперника си във финала на турнира от двойката MOUZ и Vitality.

Снимка: HLTV

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