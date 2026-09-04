Falcons срази G2 и стигна полуфинал на BLAST Open в Порто

Falcons се класира за полуфиналите на BLAST Open в Порто след категорична победа с 2:0 (13-6, 13-9) над G2.

Европейският тим спечели Inferno, а след това затвори серията на Dust2. Най-силно за Falcons се представиха Никола "NiKo" Ковач и Максим "kyousuke" LЛукин, които завършиха съответно с рейтинги 1.54 и 1.41 с 37 и 36 елиминаиции.

На полуфинала Falcons ще срещне Spirit в повторение на полуфинала от Мейджъра в Кьолн. Двубоят е насрочен за 5 септември от 17:00 часа.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google