paiN извади vsm от състава и даде шанс на 16-годишен талант

paiN обяви промяна в състава си по Counter-Strike. Винисиус "vsm" Морейра бе преместен на пейката, а 16-годишният Риксън "Rkzinho“ Рибейро Диас бе повишен от академията и ще заеме мястото му.

Seguindo algumas reestruturações planejadas, Vinicius "v$m" Moreira passa a integrar o banco de reservas da nossa equipe de CS2.



Agradecemos ao vina por todo o trabalho, dedicação e por tudo que entregou vestindo a nossa camisa nesse período.



Com a mudança, Rickson "Rkzinho"… pic.twitter.com/ORrL6Fa4iT — paiN Gaming (@paiNGamingBR) September 4, 2026

Решението дойде след серия от разочароващи резултати за бразилския тим като например последни места на BLAST Open Порто и Stake Ranked Episode 3, както и отпадане в първия кръг на BLAST Bounty Season 2 Finals.

vsm се присъедини към paiN в началото на годината, но записа среден рейтинг от едва 1.01, след като през 2025 г. бе с 1.29 за Flamengo и Keyd Stars. Rkzinho е под №49 в актуалната класация HLTV Prospects и има рейтинг 1.10 за paiN Academy през 2026 г.

Снимка: HLTV

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