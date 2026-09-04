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  3. paiN извади vsm от състава и даде шанс на 16-годишен талант

paiN извади vsm от състава и даде шанс на 16-годишен талант

  • 4 сеп 2026 | 21:08
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paiN извади vsm от състава и даде шанс на 16-годишен талант

paiN обяви промяна в състава си по Counter-Strike. Винисиус "vsm" Морейра бе преместен на пейката, а 16-годишният Риксън "Rkzinho“ Рибейро Диас бе повишен от академията и ще заеме мястото му.

Решението дойде след серия от разочароващи резултати за бразилския тим като например последни места на BLAST Open Порто и Stake Ranked Episode 3, както и отпадане в първия кръг на BLAST Bounty Season 2 Finals.

vsm се присъедини към paiN в началото на годината, но записа среден рейтинг от едва 1.01, след като през 2025 г. бе с 1.29 за Flamengo и Keyd Stars. Rkzinho е под №49 в актуалната класация HLTV Prospects и има рейтинг 1.10 за paiN Academy през 2026 г.

Снимка: HLTV

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