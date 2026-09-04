Dplus KIA обърна KT Rolster и се класира за Worlds 2026

Dplus KIA победи KT Rolster с 3:1 в плейофите на LCK и си осигури последната квота на корейския шампионат - LCK - за най-големия турнир по LoL - Worlds 2026.

WELCOME TO WORLDS:



Congratulations to @DplusKia on securing their spot at #Worlds2026! pic.twitter.com/AjSf2soDrm — LoL Esports (@lolesports) September 4, 2026

Тимът стигна до успеха след обрат, след като KT взе първата карта. Сред основните фигури за Dplus KIA бяха ShowMaker и Smash, като именно ADC играчът бе избран за MVP на серията.

С класирането си Dplus KIA се присъединява към Gen.G, Hanwha Life Esports и T1 като четвъртия представител на LCK на Worlds 2026 в САЩ.

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