Dplus KIA обърна KT Rolster и се класира за Worlds 2026

Dplus KIA победи KT Rolster с 3:1 в плейофите на LCK и си осигури последната квота на корейския шампионат - LCK - за най-големия турнир по LoL - Worlds 2026.
Тимът стигна до успеха след обрат, след като KT взе първата карта. Сред основните фигури за Dplus KIA бяха ShowMaker и Smash, като именно ADC играчът бе избран за MVP на серията.
С класирането си Dplus KIA се присъединява към Gen.G, Hanwha Life Esports и T1 като четвъртия представител на LCK на Worlds 2026 в САЩ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google